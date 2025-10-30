menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (31/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (31)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
06:00
juventus-borussia-dortmund-champions-league
imagem cameraJogadores do Borussia Dortmund no empate em 4 a 4 contra a Juventus, pela Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (3031, o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são da Série B do Brasileirão, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Campeonato Saudita etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 31 de outubro de 2025)

Campeonato Alemão

Augsburg x Borussia Dortmund — 16h30 — Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol

Getafe x Girona — 17h — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

Sporting x Alverca — 17h15 — ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

Coritiba x CRB — 19h — Disney+
Atlético-GO x Paysandu — 19h — Disney+
Ferroviária x Criciúma — 21h35 — RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Shabab — 11h50 — Canal GOAT

Jogos de hoje: o Al-Hilal entra em campo pelo Campeonato Saudita (Foto: Divulgação/Al Hilal)
Campeonato Turco

Istanbul Basaksehir x Kocaelispor — 14h — Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Elversberg x Hannover — 14h30 — Canal GOAT e OneFootball
Preussen Münster x Holstein Kiel — 14h30 — OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

Colônia (F) x Nuremberg (F) — 14h30 — DAZN

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Viktoria Colônia x Ingolstadt — 15h — Canal CaloSalvador e Canal GOAT

Campeonato Holandês

PSV x Fortuna Sittard — 16h — Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Le Mans x Nancy — 16h — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Racing Santander x Real Sociedad B — 16h30 — Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Casertana x Catania — 16h30 — OneFootball

Copa da Inglaterra

Luton Town x Forest Green — 16h30 — Disney+

Campeonato Norte-Irlandês

Bangor x Carrick Rangers — 16h45 — OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Wrexham x Coventry — 17h — Disney+

Campeonato Paulista Feminino

Santos (F) x Taubaté (F) — 19h — UOL Play
Palmeiras (F) x RB Bragantino (F) — 21h — Sportv

Campeonato Uruguaio

Montevideo Wanderers x Boston River — 20h — Disney+

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe — 21h15 — Disney+

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Juárez — 0h — Disney+

Campeonato Japonês

Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima — 1h05 — Canal GOAT

circulo com pontos dentroTudo sobre

