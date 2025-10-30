Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (31/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (31)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (3031, o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são da Série B do Brasileirão, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Campeonato Saudita etc.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Goleira do Palmeiras se destaca na Liga das Nações: ‘Missão cumprida’
Futebol Feminino29/10/2025
- Futebol Internacional
Kroos, ídolo do Real Madrid, alfineta jogador do Barcelona: ‘Não sei por que jogou’
Futebol Internacional29/10/2025
- Futebol Internacional
Jorge Jesus se irrita em coletiva após eliminação do Al-Nassr
Futebol Internacional29/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 31 de outubro de 2025)
Campeonato Alemão
Augsburg x Borussia Dortmund — 16h30 — Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Espanhol
Getafe x Girona — 17h — ESPN 3 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Português
Sporting x Alverca — 17h15 — ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
Coritiba x CRB — 19h — Disney+
Atlético-GO x Paysandu — 19h — Disney+
Ferroviária x Criciúma — 21h35 — RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Campeonato Saudita
Al Hilal x Al Shabab — 11h50 — Canal GOAT
Campeonato Turco
Istanbul Basaksehir x Kocaelispor — 14h — Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Elversberg x Hannover — 14h30 — Canal GOAT e OneFootball
Preussen Münster x Holstein Kiel — 14h30 — OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
Colônia (F) x Nuremberg (F) — 14h30 — DAZN
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Viktoria Colônia x Ingolstadt — 15h — Canal CaloSalvador e Canal GOAT
Campeonato Holandês
PSV x Fortuna Sittard — 16h — Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Le Mans x Nancy — 16h — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Racing Santander x Real Sociedad B — 16h30 — Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Casertana x Catania — 16h30 — OneFootball
Copa da Inglaterra
Luton Town x Forest Green — 16h30 — Disney+
Campeonato Norte-Irlandês
Bangor x Carrick Rangers — 16h45 — OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Wrexham x Coventry — 17h — Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Santos (F) x Taubaté (F) — 19h — UOL Play
Palmeiras (F) x RB Bragantino (F) — 21h — Sportv
Campeonato Uruguaio
Montevideo Wanderers x Boston River — 20h — Disney+
Campeonato Argentino
Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe — 21h15 — Disney+
Campeonato Mexicano
Atlético San Luis x Juárez — 0h — Disney+
Campeonato Japonês
Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima — 1h05 — Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias