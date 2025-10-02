menu hamburguer
Onde Assistir

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Coxa e Pantera estão separados por 21 pontos na Série B

Curitiba (PR)
Dia 02/10/2025
20:00
Ficha técnica: Coritiba x Botafogo-SP
imagem cameraCoritiba e Botafogo-SP jogam pela Série B, no Couto Pereira. Foto: Arte/Lance!
Em brigas opostas, Coritiba e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 30ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Coxa reassumiu a liderança e chegou a 50 pontos, a mesma do Goiás, mas com melhor saldo de gols (11 a 8), enquanto a Pantera ocupa a 18ª posição, com 29 pontos, a três pontos do Athletic-MG, primeiro time fora da ZR.

Coritiba x Botafogo-SP

Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
Botafogo-SP - Escudo
BOT
30ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Sexta-feira, 3 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Árbitro
Onde assistir
Disney+

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 2 a 0 contra o Avaí, fora de casa, e encerrou o jejum de três jogos, com um empate e duas derrotas seguidas. Em casa, contudo, o Coxa vive mau momento e tem uma vitória nos últimos sete jogos.

O treinador Mozart tem a baixa do atacante Lucas Ronier, que machucou a posterior da coxa direita no último jogo e deve ficar fora por um mês. O substituto deve ser Clayson, com Vini Paulista e Carlos de Pena como outras alternativas. Já o lateral-direito Alex Silva e o centroavante Dellatorre, recuperados de lesão na coxa e lombalgia, respectivamente, ficam novamente à disposição.

O Botafogo-SP perdeu por 2 a 1 da Ferroviária-SP, em casa, e chegou a cinco jogos de jejum, com um empate e quatro derrotas. A última vitória foi por 3 a 2 diante do então líder Goiás, fora de casa, em 30 de agosto.

Para o jogo, o técnico Allan Aal tem o desfalque do zagueiro Eriscon, suspenso, e Edson entra na vaga. Na lateral-esquerda, Gabriel Risso disputa posição com Jean Victor. Por fim, Gabriel Bispo e Alejo Dramisinio foram testados e devem ser novidades no meio-campo.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Botafogo-SP pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X BOTAFOGO-SP
30ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sexta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro:
🚩 Assistentes:
🖥️ VAR:

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Walisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho (Vini Paulista) e Gustavo Coutinho.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Alan Aal)
Victor Souza; Jeferson, Edson, Vilar e Gabriel Risso (Jean Victor); Bispo, Matheus Barbosa, Alejo Dramisino e Marquinho; Jefferson Nem e Léo Gamalho.

