imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brasil x Senegal: onde assistir e prováveis escalações do amistoso da Seleção

Penúltimo amistoso da equipe de Ancelotti no ano acontece a partir das 13h

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
14:39
Onde Assistir Brasil x Senegal
imagem cameraBrasil x Senegal fazem amistoso neste sábado, em Londres (Arte: Lance!)
A Seleção Brasileira faz neste sábado (15), o penúltimo amistoso do ano. No Emirates Stadium lotado — todos os 60.700 ingressos foram vendidos antecipadamente —, o Brasil encara Senegal a partir das 13h (de Brasília).

➡️Clique para assistir Brasil x Senegal

Para este amistoso, o técnico Carlo Ancelotti deve testar Éder Militão como lateral-direito. A intenção do treinador é dar maior solidez defensiva à equipe, em especial depois dos erros registrados no último amistoso, quando o Brasil perdeu por 3 a 2 para o Japão, de virada, no mês passado.

Ficha do jogo

escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
Escudo Senegal
SEN
AMISTOSO
Data e Hora
Sábado, 15 de novembro de 2025, às 13h (de Brasília)
Local
Emirates Stadium
Árbitro
Onde assistir
SporTV

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti comandou a equipe em seis partidas. No período, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Ao todo, o Brasil marcou 11 gols e sofreu quatro.

Brasil e Senegal já estão classificados para a Copa do Mundo de 2026. O amistoso deste sábado é o primeiro da Seleção de Ancelotti diante de uma equipe africana. Na próxima terça-feira (18), será a vez de encarar a Tunísia, em Lille, na França.

Carlo Ancelotti comanda treino da Seleção em Londres (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Carlo Ancelotti em treino da Seleção antes de Brasil x Senegal, em Londres (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

➡️Na Inglaterra, Ancelotti tenta definir laterais da Copa do Mundo

Tudo sobre o jogo entre Brasil x Senegal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL x SENEGAL
Amistoso

📆 Data e horário: Sábado, 15 de novembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada) e GETV (Streaming)
🕴️ Arbitragem: Não informado.
🚩 Assistentes: Não informado.
📺 VAR: Não informado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr..

Senegal (Técnico: Pape Thiaw)
Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson.

