Brasil x Senegal: onde assistir e prováveis escalações do amistoso da Seleção
Penúltimo amistoso da equipe de Ancelotti no ano acontece a partir das 13h
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira faz neste sábado (15), o penúltimo amistoso do ano. No Emirates Stadium lotado — todos os 60.700 ingressos foram vendidos antecipadamente —, o Brasil encara Senegal a partir das 13h (de Brasília).
Relacionadas
➡️Clique para assistir Brasil x Senegal
Para este amistoso, o técnico Carlo Ancelotti deve testar Éder Militão como lateral-direito. A intenção do treinador é dar maior solidez defensiva à equipe, em especial depois dos erros registrados no último amistoso, quando o Brasil perdeu por 3 a 2 para o Japão, de virada, no mês passado.
Ficha do jogo
Desde que assumiu a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti comandou a equipe em seis partidas. No período, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Ao todo, o Brasil marcou 11 gols e sofreu quatro.
Brasil e Senegal já estão classificados para a Copa do Mundo de 2026. O amistoso deste sábado é o primeiro da Seleção de Ancelotti diante de uma equipe africana. Na próxima terça-feira (18), será a vez de encarar a Tunísia, em Lille, na França.
➡️Na Inglaterra, Ancelotti tenta definir laterais da Copa do Mundo
Tudo sobre o jogo entre Brasil x Senegal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL x SENEGAL
Amistoso
📆 Data e horário: Sábado, 15 de novembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada) e GETV (Streaming)
🕴️ Arbitragem: Não informado.
🚩 Assistentes: Não informado.
📺 VAR: Não informado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr..
Senegal (Técnico: Pape Thiaw)
Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias