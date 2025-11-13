Torcedores do Flamengo avaliam troca de ídolo por Neymar: 'Não tem jeito'

O Flamengo enfrentou o Santos pelo Campeonato Brasileiro na noite do último domingo (9), e um jornalista resolveu fazer um desafio. Nos arredores do Maracanã, o repórter Gabriel Adão perguntou para torcedores se eles trocariam Neymar por Arrascaeta.

De um lado, o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, campeão da Champions League e ídolo de uma geração. De outro, um uruguaio que chegou ao Flamengo em 2018 e conquistou quase todos os títulos possíveis com o Rubro-Negro.

O momento dos dois jogadores é incomparável. Arrascaeta chegou a 30 participações em gol no Campeonato Brasileiro com uma bela assistência em Flamengo x Santos. Neymar, por outro lado, tem convivido com lesões e atuou poucas vezes na temporada.

O desafio, no entanto, tinha um ingrediente especial: Neymar no auge ou Arrascaeta. A pergunta é difícil, mas pareceu fácil para os torcedores do Flamengo. Dos 14 entrevistados, somente dois responderam que aceitariam a troca.

- Não trocaria. Nem no auge. 'Arraxca' é Arraxca. Não tem jeito - respondeu um torcedor.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja vídeo dos torcedores do Flamengo fazendo o desafio

Arrascaeta bate Cano e Suárez e mira recorde de Gabigol

Com assistência magistral diante do Santos, Arrascaeta chegou a 30 participações em gols no Brasileirão 2025. Com isso, o meia do Flamengo bateu as melhores marcas de Germán Cano (2022) e Luis Suárez (2023). Agora, mira Jonas e Gabigol em busca de mais um recorde: jogador com maior soma de gols e assistências em uma edição do campeonato nacional no atual formato (pontos corridos com 20 times).

São 17 gols e 13 assistências em 30 jogos para o uruguaio do Flamengo até o momento. O Rubro-Negro tem mais seis jogos para disputar antes do fim do Brasileiro, mas Arrasca, convocado para a sua seleção, perderá o confronto com o Sport e dificilmente atuará contra o Fluminense.

Arrascaeta persegue a marca do ex-companheiro Gabigol, que, também pelo Flamengo, participou de 34 gols em 29 jogos no ano mágico de 2019. Naquela edição, o meia teve sua melhor marca na competição: 27 contribuições. A média foi até melhor que a deste ano, já que conseguiu esse número em 23 partidas. Em quase todas as edições o somatório teria sido suficiente para liderar o Brasileirão no quesito.