Rivaldo aponta dois favoritos para conseguir acesso na Série B

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-jogador Rivaldo apontou dois favoritos para o acesso na Série B. A nove rodadas do fim, a Segundona ficou embolada na reta final e tem sete clubes com mais de 20% de chance de subir à Série A.

- Vejo o Coritiba e o Athletico como times muito fortes, com torcida presente. Essas equipes já fizeram grandes participações no Brasileirão da Série A, inclusive sendo finalistas e campeãs no passado. Se subirem, vão fortalecer bastante a primeira divisão. Torço para que eles possam conseguir a vaga e voltarem à elite nacional - avaliou Rivaldo, à Betfair.

O Coxa é o atual líder da Série B, com 50 pontos. O Goiás tem a mesma pontuação, na vice-liderança, mas perde no saldo de gols (11 a 8). Criciúma, com 49 pontos, e Athletico, com 48 pontos, fecham o G-4.

A disputa, contudo, está acirrada. O Novorizontino, primeiro time fora do grupo do acesso, tem 47 pontos. Cuiabá (45) e Chapecoense (44) também estão no páreo.

Outras equipes correm por fora, como o Remo e o Atlético-GO, que têm 42 pontos. CRB (40), Avaí (40) e Operário-PR (39) ainda sonham.

- A Série B no Brasil é muito forte, muito difícil de subir de divisão. Além de ter grandes clubes, lá existem muitos jogadores que podem atuar tranquilamente na Série A e, na minha opinião, fica na frente de muitos campeonatos de primeira divisão da Europa. Outra questão que existe aqui são as torcidas grandes que marcam presença nos jogos fazendo da Série B um torneio muito bom pra se desfrutar - completou Rivaldo, 53 anos.

Chances de acesso na Série B

Coritiba: 76,9%

Criciúma: 73,7%

Athletico: 72,5%

Goiás: 70,2%

Novorizontino: 39,8%

Cuiabá: 28,9%

Chapecoense: 21,4%

Atlético-GO: 5,3%

Remo: 3,9%

CRB: 3,3%

Avaí: 2,1%

Operário-PR: 1,3%

*Dados: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Rivaldo na Série B

Com carreira em grandes clubes do Brasil e da Europa, Rivaldo chegou a atuar em duas edições da Série B. Em 2013, ele fez sete jogos, sendo um como titular, pelo São Caetano, que caiu para a Série C.

Dois anos, pelo Mogi Mirim, o meia-atacante jogou apenas quatro vezes e marcou um gol, quando tinha 43 anos. A equipe paulista, que tinha Rivaldo como presidente, terminou na lanterna e também foi rebaixada para a Terceirona.