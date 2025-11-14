Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Em menos de duas semanas, Santos e Palmeiras voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo no próximo sábado (15), em partida válida pela 13ª rodada da competição, adiada anteriormente por conta da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.

O Verdão briga pelo título nacional ao lado do Flamengo já que ambos somam 68 pontos em 32 jogos. O Alviverde, porém, leva vantagem no número de vitórias: são 21, uma a mais que o Rubro-Negro.

Já o Peixe luta para deixar a zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano é o primeiro clube dentro do Z4, com apenas 35 pontos conquistados e oito vitórias em 32 partidas.

Como chegam os dois times?

O Santos chega pressionado por um bom resultado diante de um rival desfalcado. As principais torcidas organizadas do clube fizeram um pacto de união para cantar "em uma só voz" durante os 90 minutos na Vila Belmiro. O Peixe precisa de um triunfo para ultrapassar o Vitória na tabela da competição.

O time não poderá contar com Alexis Duarte, que está com a seleção do Paraguai nesta Data Fifa. Ele será o único desfalque para a partida. Neymar deverá ser novamente titular da equipe de Vojvoda. O Peixe vem de uma derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo (9), no Maracanã.

O Alvinegro finaliza a preparação para o duelo nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé. As torcidas organizadas vão acompanhar a parte final da atividade. Todos os ingressos para o clássico já foram vendidos antecipadamente.

O Palmeiras divide as atenções entre a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, e a reta final do Campeonato Brasileiro, que se encerra em 7 de dezembro. O Verdão vem de uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no Maião, na última rodada.

Para o clássico, Abel Ferreira terá 12 desfalques. São sete jogadores convocados nesta Data Fifa, além de dois suspensos e outros três no departamento médico.

O atacante Flaco López pode retornar a tempo da partida, já que a seleção argentina tem apenas um jogo nesta Data Fifa. Ele será liberado nesta sexta-feira (14), após o duelo contra Angola, às 13h (de Brasília).

O Palmeiras aguarda o jogador neste sábado (15) e preparou uma logística especial de viagem, que inclui uma avaliação médica no avião, feita pelo Núcleo de Saúde e Performance, para definir se o atleta terá condições de ser relacionado.

Desfalques do Palmeiras:

Gustavo Gómez (convocação do Paraguai)

Ramón Sosa (convocação do Paraguai)

Piquerez (convocação do Uruguai)

Emiliano Martínez (convocação do Uruguai)

Facundo Torres (convocação Uruguai)

Vitor Roque (convocação do Brasil)

Flaco López (convocação da Argentina)

Andreas Pereira (suspenso)

Allan (suspenso)

Paulinho (cirurgia na perna direita)

Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita)

Weverton (fissura na mão direita)

O Palmeiras recebeu o Santos no dia 6 de novembro, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

SANTOS X PALMEIRAS - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado (15), às 21h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Auxiliares: ainda sem divulgação oficial

🖥️ VAR: ainda sem divulgação oficial

Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Luan Peres, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Bontempo; Álvaro Barreal, Neymar e Guilherme.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.