Lucas Ronier chega a sete gols e supera temporada de estreia no Coritiba
Atacante ultrapassa a marca de 2024 pelo Coxa
O atacante Lucas Ronier superou a marca da temporada de estreia e alcançou sete gols pelo Coritiba em 2025. Ele fez um dos tentos da vitória por 2 a 0 contra o Avaí na segunda-feira (29), na Ressacada, pela 29ª rodada da Série B.
Lucas Ronier voltou a balançar as redes após seis rodadas e ultrassou os seis gols de 2024, quando entrou no time profissional, aos 19 anos. Agora, com 20 anos, ele tem sete gols e uma assistência em 34 jogos - no ano passado, foram seis gols e cinco assistências em 44 partidas.
O atacante chegou a quatro gols em 24 confrontos na atual edição da Série B e empatou com o centrovante Gustavo Coutinho na vice-liderança da artilharia. O meia Josué, com cinco gols, lidera o ranking alviverde na competição.
Além da Segundona, Lucas Ronier tem um gol na Copa do Brasil e dois no Paranaense. A última vez que ele tinha balançado as redes foi diante do Novorizontino, na vitória por 2 a 1, em 14 de agosto, pela 22ª rodada, quando marcou os dois golaços.
Lucas Ronier sai machucado e preocupa
Após abrir o placar na primeira etapa, Lucas Ronier se machucou durante o segundo tempo. Em um contra-ataque, ele tentou arrancar e sentiu a posterior da coxa esquerda.
O atacante desabou no gramado e saiu em lágrimas para a entrada de Clayson aos 22 minutos. Depois, o zagueiro Bruno Melo fechou o triunfo coxa-branca.
O jogador passará por exames no CT da Graciosa nesta terça-feira (30) para verificar a gravidade da contusão. O Coritiba volta a campo frente ao Botafogo-SP na sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.
Lucas Ronier chegou a ser afastado do Coritiba em 2025
Em maio, Lucas Ronier foi afastado do elenco do Coritiba na véspera da vitória por 1 a 0 contra o América-MG, pela oitava rodada Série B, no Couto Pereira, em 19 de maio. O lateral-direito Felipe Guimarães também acabou punido.
A uma hora do jogo, em comunicado nas redes sociais, o Coxa informou o afastamento da dupla "por atos de indisciplina" na concentração do clube no hotel NH Curitiba The Five, no centro da capital paranaense.
A dupla, segundo o portal UmDois Esportes, teria importunado uma hóspede em uma interação dentro do elevador. Ela não gostou da abordagem, ligou para o marido, que não estava no hotel, e fez uma reclamação formal no hotel. A polícia chegou a ser acionada, mas não teve registro do boletim de ocorrência.
Três dias depois do acontecido, Lucas Ronier foi multado no salário e reintegrado ao grupo coxa-branca. Ao ser reintegrado, ele sequer foi relacionado contra o Criciúma e retornou no banco de reservas diante do Avaí, quando entrou no intervalo. Na partida seguinte, frente ao Botafogo-SP, o atacante retomou a titularidade.
Coritiba na Série B
Com a vitória contra o Avaí, o Coritiba se recuperou de duas derrotas seguidas e três jogos sem vencer. O Coxa assumiu a liderança provisória da Série B, com 50 pontos, um a mais que o Goiás, que joga nesta noite, às 21h30, diante do Atlético-GO, na Serrinha. O Criciúma também tem 49 pontos e já perdeu na rodada.
- Coritiba x Botafogo-SP: sexta (3), às 21h30, Couto Pereira
- Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
- Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
