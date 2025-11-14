menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (14/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (14)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
06:00
Memphis Depay marcou em Finlândia x Holanda (Foto: Markku Ulander / LEHTIKUVA/AFP)
imagem cameraMemphis Depay marcou em Finlândia x Holanda (Foto: Markku Ulander / LEHTIKUVA/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques de hoje são os jogos das Eliminatórias Asiáticas, Europeias, Africanas e da Concacaf para a Copa do Mundo, além de outros campeonatos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 14 de novembro de 2025)

Brasileirão Série B

Paysandu x Amazonas – 20h – ESPN e Disney+

Eliminatórias Europeias

Finlândia x Malta – 14h – ESPN 4 e Disney+
Luxemburgo x Alemanha – 16h45 – Sportv
Eslováquia x Irlanda do Norte – 16h45 – Sportv 2
Polônia x Holanda – 16h45 – ESPN e Disney+
Croácia x Ilhas Faroe – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Gibraltar x Montenegro – 16h45 – Disney+

continua após a publicidade
Jogos de hoje: a Alemanha entra em campo para enfrentar Luxemburgo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)
Jogos de hoje: a Alemanha entra em campo para enfrentar Luxemburgo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)

Mundial sub-17 (32 avos)

Portugal sub-17 x Bélgica sub-17 – 9h30 – FIFA+
Zâmbia sub-17 x Mali sub-17 – 9h30 – FIFA+
Suíça sub-17 x Egito sub-17 – 10h – FIFA+
França sub-17 x Colômbia sub-17 – 10h30 – CazéTV e FIFA+
Argentina sub-17 x México sub-17 – 11h45 – FIFA+
Irlanda sub-17 x Canadá sub-17 – 12h15 – FIFA+
Brasil sub-17 x Paraguai sub-17 – 12h45 – CazéTV, Sportv e FIFA+
EUA sub-17 x Marrocos sub-17 – 12h45 – FIFA+

Amistosos

Alemanha sub-20 x Romênia sub-20 – 11h – FIFA+
Egito x Uzbequistão – 13h – ESPN 2 e Disney+
Venezuela x Austrália – 23h – Xsports (TV e YouTube) e Rede Contínua Sports

continua após a publicidade

Eliminatórias Europeu sub-21

Alemanha sub-21 x Malta sub-21 – 14h – FIFA+

Campeonato Saudita Feminino

Al Ittihad (F) x Al Ahli (F) – 14h30 – Canal GOAT

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Valladolid x Las Palmas – 16h30 – Disney+

Campeonato Argentino

Lanús x Tucumán – 20h – Disney+

Campeonato Carioca Feminino

Fluminense (F) x Flamengo (F) – 20h30 – Sportv

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias