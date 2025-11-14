Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (14/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (14)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques de hoje são os jogos das Eliminatórias Asiáticas, Europeias, Africanas e da Concacaf para a Copa do Mundo, além de outros campeonatos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 14 de novembro de 2025)
Brasileirão Série B
Paysandu x Amazonas – 20h – ESPN e Disney+
Eliminatórias Europeias
Finlândia x Malta – 14h – ESPN 4 e Disney+
Luxemburgo x Alemanha – 16h45 – Sportv
Eslováquia x Irlanda do Norte – 16h45 – Sportv 2
Polônia x Holanda – 16h45 – ESPN e Disney+
Croácia x Ilhas Faroe – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Gibraltar x Montenegro – 16h45 – Disney+
Mundial sub-17 (32 avos)
Portugal sub-17 x Bélgica sub-17 – 9h30 – FIFA+
Zâmbia sub-17 x Mali sub-17 – 9h30 – FIFA+
Suíça sub-17 x Egito sub-17 – 10h – FIFA+
França sub-17 x Colômbia sub-17 – 10h30 – CazéTV e FIFA+
Argentina sub-17 x México sub-17 – 11h45 – FIFA+
Irlanda sub-17 x Canadá sub-17 – 12h15 – FIFA+
Brasil sub-17 x Paraguai sub-17 – 12h45 – CazéTV, Sportv e FIFA+
EUA sub-17 x Marrocos sub-17 – 12h45 – FIFA+
Amistosos
Alemanha sub-20 x Romênia sub-20 – 11h – FIFA+
Egito x Uzbequistão – 13h – ESPN 2 e Disney+
Venezuela x Austrália – 23h – Xsports (TV e YouTube) e Rede Contínua Sports
Eliminatórias Europeu sub-21
Alemanha sub-21 x Malta sub-21 – 14h – FIFA+
Campeonato Saudita Feminino
Al Ittihad (F) x Al Ahli (F) – 14h30 – Canal GOAT
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Valladolid x Las Palmas – 16h30 – Disney+
Campeonato Argentino
Lanús x Tucumán – 20h – Disney+
Campeonato Carioca Feminino
Fluminense (F) x Flamengo (F) – 20h30 – Sportv
