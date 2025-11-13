Torcedores do Corinthians se revoltam com atitude do Palmeiras: 'Dou risada'

A rivalidade histórica entre Corinthians e Palmeiras ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (12), depois da definição dos grupos do Paulistão 2026. Nas redes sociais, uma atitude do Verdão deixou torcedores do Timão revoltados.

Com um formato inspirado na Champions League, o Campeonato Paulista anunciou os grupos da próxima temporada. Corinthians e Palmeiras, rivais históricos, vão se enfrentar logo na primeira fase da competição.

Quando foi anunciar o seu pote nas redes sociais, o Palmeiras colocou o escudo do Corinthians com um fundo verde atrás em tom de provocação. Muitos torcedores do Timão não curtiram a atitude e rebateram. Os palmeirenses, por sua vez, gostaram do gesto. Veja a repercussão abaixo:

Corinthians x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja repercussão dos torcedores do Corinthians e do Palmeiras

Novo formato do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, na noite desta terça-feira (11), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, os confrontos do Campeonato Paulista de 2026, que terá mudanças em relação aos anos anteriores. A primeira fase já terá um clássico entre Corinthians e Palmeiras.

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis. O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo. Depois de uma postagem nas redes sociais, o clima entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras esquentou.