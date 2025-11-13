O Coritiba tem dois desfalques e um retorno para o jogo decisivo da Série B. O Coxa recebe o Athletic no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 36ª rodada, em confronto que pode confirmar o acesso e o título da Segundona.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O volante Wallisson, emprestado pelo Esquadrão, tem uma cláusula cotnratual que o impede de atuar. A única possibilidade de entrar em campo é o pagamento da multa, de valor não revelado, mas que a diretoria alviverde sinalizou que não vai efetuar.

Já o meia Josué, garçom alviverde com sete assistências no ano, sendo quatro na Série B, está fora. Ele levou o terceiro cartão amarelo diante do Paysandu e cumpre suspensão automática.

continua após a publicidade

Os substitutos da dupla devem ser Filipe Machado e Vini Paulista. O meia Carlos de Pena corre por fora no setor de criação.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Já o Lucas Ronier, um dos destaques alviverdes na Segundona com quatro gols em 27 jogos, retorna de suspensão. Ele entra na vaga do atacante Clayson.

Provável escalação do Coritiba contra o Athletic

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista (Carlos de Pena); Iury Castilho, Lucas Ronier e Dellatorre

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 64 pontos, seis pontos a mais que o Criciúma, quinto colocado. O Coxa precisa de apenas uma vitória para subir e levantar a taça da competição pela terceira vez.

continua após a publicidade

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,99% de chance de acesso e 93,8% de ser campeão.

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith