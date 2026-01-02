Corinthians x Trindade: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Timão faz a sua estreia na temporada de 2026
O Corinthians inicia sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3), contra o Trindade, em Jaú, no interior paulista. A bola rola às 14h45 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo 8. O jogo terá transmissão do XSports (TV aberta) e Youtube.
Ficha do jogo
Maior campeão da Copinha, o Corinthians busca o 12º título. Na última temporada, bateu na trave, e ficou com o vice-campeonato após perder para o São Paulo na decisão. Em 2026, disputará a primeira fase toda em Jaú, em um grupo com Trindade-GO, Luverdense e XV de Jaú. A final será no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.
O Timão é comandado por William Batista e conta com nomes conhecidos da Fiel entre os inscritos. Bahia, Jacaré e Thomas Lisboa, que treinaram com os profissionais no último ano, desceram para a base e vão disputar a competição.
O clube alvinegro terá apenas um desfalque nesta primeira rodada. O atacante Gui Bom, uma das promessas do Terrão, se lesionou em um treino preparatório para a Copinha e foi cortado para o restante do torneio
No outro lado, o Trindade busca surpreender o Timão. em 2025, a equipe foi finalista do Campeonato Goiano Sub-20 e aposta em uma campanha sólida na base para avançar de fase no Grupo 8.
Tudo sobre o jogo entre Corinthians e Trindade-GO pela Copinha (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS x TRINDADE-GO
1ª rodada — Grupo 8 - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)
👁️ Onde assistir: XSports (Tv aberta) e Youtube
