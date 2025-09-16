O Vasco segue a preparação para a disputa do Campeonato Carioca Feminino de 2025. As Meninas da Colina estreiam no próximo sábado (20), diante do Pérolas Negras, e aposta em reforços, renovações e ajustes no elenco para buscar uma campanha de destaque no estadual.

Confira a tabela completa do Vasco na competição:

20/09 (Sábado) – Vasco da Gama x Pérolas Negras | 15h 27/09 (Sábado) – Vasco da Gama x EC Resende | 15h 04/10 (Sábado) – Vasco da Gama x Botafogo | 15h 08/10 (Quarta-feira) – Vasco da Gama x Heips | 15h 11/10 (Sábado) – Flamengo x Vasco da Gama | 15h 18/10 (Sábado) – Vasco da Gama x Fluminense | 15h 25/10 (Sábado) – Vasco da Gama x Búzios | 15h

Novas contratações do Vasco

O principal reforço do Vasco é a zagueira Rayane Raquel, de 25 anos, que chega após passagem pelo 3B da Amazônia. A defensora acumula experiência em clubes como São Paulo, Atlético-MG, Fortaleza, Ceará e ainda no futebol internacional, pelo Alianza Lima (PER). Sua chegada fortalece o setor defensivo da equipe de Verônica Coutinho e amplia as opções para a sequência da temporada.

Outra novidade é a jovem Gabi Rocha, de 18 anos. Formada na parceria entre Vasco e CF4, a zagueira assinou seu primeiro contrato profissional após se destacar como capitã na Copa Rio Sub-20. A aposta no talento da base mostra o foco do clube em dar protagonismo às jogadoras formadas em São Januário.

Renovações

Para manter a espinha dorsal do elenco, o Vasco acertou a permanência de peças importantes. A atacante Carol Negrão, no clube desde 2021, renovou contrato e segue como referência ofensiva. A goleira Belinha, de 19 anos, também garantiu sua continuidade após se firmar entre o profissional e a base.

Além delas, três atletas prolongaram seus vínculos até dezembro de 2025: a meio-campista Rosane, a goleira Manu e a atacante Maikely.

Saídas

Nem só de chegadas vive o mercado. No início de julho, o clube comunicou as despedidas de Taty Silva, Luana e Yasmim Flório, que não tiveram os contratos renovados.

Com elenco renovado, mesclando experiência e juventude, o Cruz-Maltino busca surpreender no Campeonato Carioca Feminino 2025. O clássico contra o Flamengo, marcado para 11 de outubro, e o duelo diante do Fluminense, no dia 18, já aparecem como grandes testes para medir a força das Meninas da Colina.