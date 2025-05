Corinthians x Flamengo no NBB: veja horário e onde assistir

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), pelo quarto jogo, válido pelas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o triunfo no último duelo entre as equipes, na quinta-feira (15), o Rubro-Negro está a uma vitória de fechar a série e se classificar para as semifinais do torneio. O jogo no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, está marcado para às 10h (de Brasília) e tem transmissão da ESPN (TV fechada) e BasquetPass TV (streaming pago).

FICHA TÉCNICA - COR x FLA

📅 Data: domingo, 18 de maio;

⌚ Horário: 10h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Basquetpass TV (streaming pago)

O jogo começou agitado nos dois lados da quadra. Com a volta do pivô Ruan Miranda, a defesa do Flamengo esteve mais sólida do que no último duelo, mas as oportunidades foram bem aproveitadas pelo Corinthians dentro da linha de três pontos. Do outro lado, Jordan Williams e Shaq Johnson utilizaram do perímetro para se manter na disputa. Nos segundos finais, o Timão assumiu a liderança com três lances livres decisivos.

A vantagem no placar foi bem administrada pelo time comandado por Jece Leite no segundo período. O aproveitamento dos donos da casa sofreu com uma queda considerável, enquanto o Corinthians convertia com confiança ponto por ponto. Ainda assim, as faltas mantiveram o placar apertado. Novamente "sem" Alexey, que estava zerado, o Flamengo era dominado pela defesa corintiana.

A volta do intervalo foi marcada por uma cesta de Johnson para encurtar a desvantagem para o Flamengo já nos primeiros segundos. O ataque rubro-negro parecia cometer os mesmos erros do início do confronto e do jogo 2, com a indefinição de jogadas na defesa do Corinthians, além dos erros não-forçados. A pressão dos visitantes se manteve, mas as faltas constantes prejudicaram os paulistas, que viu a diferença cair para uma posse de bola.

O início do último quarto esteve sob controle dos donos da casa, com uma "corrida" de 7 a 0 durante três minutos inteiros. Para abrir o placar para o Corinthians, Lucas Cauê conseguiu uma cesta e a oportunidade para "and one", que foi desperdiçada. Assim, a virada, enfim, veio para o Flamengo, que administrou a vantagem até o apito final.