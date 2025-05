Para assumir a liderança na série, o Flamengo derrotou o Corinthians em mais um "Clássico das Multidões" nesta quinta-feira (15). Com a vitória por 85 a 80, a equipe fica a um triunfo da classificação para as semifinais do Nova Basquete Brasil (NBB). Os dois confrontos no Rio de Janeiro foram um desafio para o Rubro-Negro que se complicou com a defesa e aproveitamento corintiano. Apesar disso, o segundo tempo foi bem administrado pelos donos da casa para garantir o resultado positivo nos playoffs da liga brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Pivô sofre lesão grave e é desfalque do Flamengo nos playoffs do NBB

🏀 Flamengo x Corinthians

O jogo começou agitado nos dois lados da quadra. Com a volta do pivô Ruan Miranda, a defesa do Flamengo esteve mais sólida do que no último duelo, mas as oportunidades foram bem aproveitadas pelo Corinthians dentro da linha de três pontos. Do outro lado, Jordan Williams e Shaq Johnson utilizaram do perímetro para se manter na disputa. Os segundos finais, o Timão assumiu a liderança com três lances livres decisivos.

A vantagem no placar foi bem administrada pelo time comandado por Jece Leite no segundo período. O aproveitamento dos donos da casa sofreu com uma queda considerável, enquanto o Corinthians convertia com confiança ponto por ponto. Ainda assim, as faltas mantiveram o placar apertado. Novamente "sem" Alexey, que estava zerado, o Flamengo era dominado pela defesa corintiana.

continua após a publicidade

A volta do intervalo foi marcada por uma cesta de Johnson para encurtar a desvantagem para o Flamengo já nos primeiros segundos. O ataque rubro-negro parecia cometer os mesmos erros do início do confronto e do jogo 2, com a indefinição de jogadas na defesa do Corinthians, além dos erros não-forçados. A pressão dos visitantes se manteve, mas as faltas constantes prejudicaram os paulistas, que viu a diferença cair para uma posse de bola.

O início do último quarto esteve sob controle dos donos da casa, com uma "corrida" de 7x0 durante três minutos inteiros. Para abrir o placar para o Corinthians, Lucas Cauê conseguiu uma cesta e a oportunidade para "and one", que foi desperdiçada. Assim, a virada enfim veio para o Flamengo, que administrou a vantagem até o apito final.

continua após a publicidade

Flamengo e Corinthians se enfrentaram, nesta quinta-feira (15), pelos playoffs do NBB (Foto: Hermes de Paula / CRF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí?

Após a nova vitória, o Flamengo fica a um jogo de garantir a classificação sobre o Corinthians para as semifinais dos playoffs do NBB. De volta para São Paulo, o jogo 4 acontecerá, às 10h (de Brasília), no próximo domingo (18). Caso haja necessidade, o jogo 5 acontecerá mais uma vez na capital carioca.

Na primeira rodada dos playoffs, o Rubro-Negro superou por 3 a 1 o Caxias do Sul, enquanto o Timão eliminou o União Corinthians em uma série de cinco jogos.