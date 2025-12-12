Ex-Seleção Brasileira crava eliminação do Corinthians para o Cruzeiro

O Corinthians venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1 a 0, nesta quarta-feira (10), e abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Mesmo com a vitória, um ex-jogador da Seleção Brasileira cravou que o Timão será eliminado.

Com gol de Memphis Depay, o Corinthians bateu o Cruzeiro jogando fora de casa, e domingo (14) vai defender a vantagem na Neo Química Arena. Ainda assim, Cicinho apostou na queda do Timão da Copa do Brasil no programa "Os Donos da Bola".

- Estamos tentando livrar o Corinthians de passar vexame na Libertadores, mas eles insistem. 2 a 0 Cruzeiro - brincou Cicinho.

Memphis marcou o gol do Corinthians contra o Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Como foi a vitória do Corinthians em cima do Cruzeiro

O Corinthians pressionou o Cruzeiro nos primeiros minutos. Os visitantes tomaram as primeiras atitudes e obrigou Cássio a fazer a primeira defesa da semifinal. Aos seis minutos, Memphis bateu escanteio fechado, Carrillo desviou na primeira trave e o goleiro do Cabuloso fez boa defesa.

Os mandantes equilibraram o jogo e tiveram uma boa chegada com Matheus Pereira. André Ramalho não conseguiu cortar um passe enfrente a área, o meia aproveitou para fintar o marcador e finalizar forte para defesa de Hugo Souza.

Com mais posse de bola, o clube alvinegro tinha domínio no meio de campo. Aos 21 minutos, Carrillo lançou na área, Yuri Alberto ajeitou, Memphis finalizou em dois tempos para abrir o placar. Atrás do placar, o Cruzeiro se lançou ao ataque contra o Corinthians.

O jogo ficou nervoso, com muita discussão entre os atletas, e poucas oportunidades. O Cruzeiro dominou as ações da posse de bola, enquanto o Corinthians se armou para alcançar um contra-ataque. No fim, o clube alvinegro conseguiu levar a vantagem para o intervalo. Fim de primeiro tempo entre Cruzeiro x Corinthians.

Na segunda etapa, o jogo mudou de tom. O Cruzeiro dominou as ações contra o Corinthians, e chegou a ter 81% de posse de bola. Aos 13 minutos, Arroyo levantou a bola na área, Matheus Bidu desviou e Hugo Souza foi obrigado a fazer uma boa defesa.

A estratégia do Corinthians não surtiu efeito, a equipe ficou acuada na defesa, com a dupla de ataque isolada. Aos 20 minutos, Kaio Jorge recebeu na grande área após bate e rebate. O artilheiro girou sobre a marcação, chutou, mas a bola explodiu em André Ramalho. Pressão em Cruzeiro x Corinthians.

Assim como no primeiro tempo, o jogo ficou nervoso, com muitos cartões amarelos. Dorival Júnior preencheu o meio de campo as entradas de Charles, Garro e André. O Timão controlou a partida e saiu com a vitória. Vantagem do Corinthians para cima do Cruzeiro.