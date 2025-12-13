Inteligência artificial crava resultado de Corinthians x Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam, neste domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto decisivo das equipes e a tecnologia previu uma vitória do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Organizada do Corinthians terá encontro com MP por presença em decisão contra o Cruzeiro

O resultado previsto pelo recurso é semelhante ao do primeiro confronto, onde a equipe de Dorival Júnior venceu por 1 a 0, na última quarta-feira (10), no Mineirão. Contudo, desta vez, a IA previu mais gols no confronto.

De acordo com o Chat GPT, o Corinthians irá vencer novamente o Cruzeiro, agora por 2 a 1, dentro da Neo Química Arena. Veja a simulação da tecnologia abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a simulação de Corinthians x Cruzeiro

Com a Neo Química Arena completamente lotada, o Corinthians entrou em campo com a vantagem do 1 a 0 conquistado no Mineirão. O Cruzeiro tentou impor ritmo desde o início, pressionando a saída de bola adversária.

Logo aos 12 minutos, o Corinthians abriu o placar após uma jogada construída pela direita que terminou em finalização precisa dentro da área. A vantagem obrigou o Cruzeiro a se lançar ao ataque.

continua após a publicidade

O time mineiro empatou aos 33 minutos em uma bola parada muito bem trabalhada, empatando o jogo e recolocando emoção na semifinal.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou agressivo, mas deixou espaços. Aos 61 minutos, o Corinthians aproveitou um contra-ataque rápido e marcou o segundo gol, novamente dentro da área, após passe rasteiro cruzado.

Apesar de seguir tentando, o Cruzeiro não conseguiu mudar o panorama. O time paulista administrou a posse nos minutos finais e garantiu a vaga na decisão.

Posse de bola

Corinthians: 54%

Cruzeiro: 46%

Finalizações

Corinthians: 13 (7 no alvo)

Cruzeiro: 10 (4 no alvo)

Escanteios

Corinthians: 6

Cruzeiro: 4

Cartões amarelos e vermelhos

Corinthians: 2 - 0

Cruzeiro: 3 - 1