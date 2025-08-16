Corinthians perde para o Bahia e se complica no Brasileirão

O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, e agravou a crise do clube alvinegro no Campeonato Brasileiro. Com a derrota deste sábado (16), o Timão soma seis jogos sem vitórias na competição. Michel Araújo e William José marcaram para o Tricolor e Gui Negão diminuiu o placar.

Com a vitória, o Bahia chega a 33 pontos, ocupa a quarta colocação e mantém sequência de oito jogos invicto no Brasileirão. O Corinthians, por outro lado, segue sem vencer há seis rodadas e está na 13ª posição, com 22 pontos em 20 partidas.

Como foi o jogo?

O Bahia abriu o placar no início da partida. No primeiro minuto da etapa inicial, Michel Araújo arriscou de fora da área, Hugo Souza não alcançou e os visitantes abriram vantagem no placar. O começo do jogo foi frenético, e em sequência, Garro empatou após boa trama no campo ofensivo, mas a arbitragem anulou o gol por toque de mão de Kayke na origem da jogada.

Em desvantagem, o Timão passou a criar as melhores chances do jogo. Com mais posse de bola, o Corinthians rondou a área do Bahia, mas não conseguia acertar o último passe. As melhores chances vieram em chutes de fora da área de Garro e André Ramalho.

A pressão do Corinthians surtiu efeito aos 30 minutos. Garro cobrou escanteio, Ronaldo afastou mal e a bola sobrou para Gui Negão, que empatou de bicicleta com o gol aberto. Paulo César Zanovelli revisou o lance por cerca de sete minutos, mas confirmou o gol de empate.

Não deu tempo para a Fiel comemorar. No minuto seguinte, no segundo lance de perigo do Bahia no jogo, Matheuzinho derrubou Kayky na área e a arbitragem assinalou pênalti. William José cobrou e marcou.

Em vantagem, o Bahia passou a administrar o resultado. O Corinthians dominou a posse de bola nos minutos finais, criou chances com Kayke e Garro, mas o ataque era inoperante, e não transformou as boas oportunidades em gol. O primeiro tempo terminou com vitória dos visitantes.

A segunda etapa foi semelhante ao primeiro tempo. O Corinthians com mais posse de bola, mas pouco letal, e travado na defesa do Bahia. Com pouca inspiração, as jogadas do Timão aconteciam apenas pelas laterais e o time abusou do 'chuveirinho'. Diante do ataque inoperante, Dorival Júnior promoveu a estreia de Vitinho.

A entrada do atacante movimentou o Timão, que ficou perto de marcar com Talles Magno, outro que entrou no decorrer da segunda etapa. O Bahia atacou mais na segunda metade do segundo tempo, apostando nos contra-ataques, e teve sua melhor chance nos pés de Jean Lucas, defendido por Hugo Souza.

O Corinthians pressionou até o final. Dorival promoveu mudanças e o Timão terminou o jogo com quatro garotos vindo das categorias de base. A tentativa não surtiu efeito, e o Bahia saiu com a vitória na Neo Química Arena.

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (24), contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro. No mesmo dia e horário, o Bahia recebe o Santos, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 2 BAHIA

20ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gol: Michel Araújo (1'/1ºT) (0-1); Gui Negão (30'/1ºT) (1-1); William José (43'/1ºT) (1-2)

🟨 Cartões amarelos: David Duarte (BAH); Breno Bidon (COR); Luciano Juba (BAH); André Ramalho (COR); Santiago Mingo (BAH); Dorival Júnior (COR)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Dieguinho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon (Vitinho) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão (Talles Magno)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir (Lucho Rodríguez), Kayky (Tiago)e Willian José (Cauly).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Felipe Alan Costa de Oliveira

🖥️VAR: Leonardo Willers Lorenzatto