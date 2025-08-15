menu hamburguer
Sormani compara torcidas de Flamengo e Corinthians: ‘Aceita que dói menos’

A torcida do Flamengo campõe 20,6% das torcida brasileiras

sormani
imagem cameraFábio Sormani durante edição do podcast Placar (Foto: Reprodução/Placar)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
15:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fábio Sormani foi sincero ao comprar as torcidas do Flamengo e Corinthians. Para o comentarista, a torcida do Timão até pode ser considerada "melhor", mas não maior. A "torcida terceirizada" também foi um assunto abordado no debate, durante edição do DBT Placar.

- Isso é uma grande mentira que existe por parte da imprensa de São Paulo, que é de maioria Corinthiana, não admite a superioridade do Flamengo. Dói no coração do Corinthiano admitir que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Então eles vem com essa mentira, com essa bobagem de que o Flamengo tem torcida terceirizada. Não tem. Não tem! A gente cansou de ver no Mundial de Clubes a diversidade de torcedores na torcida rubro-negra. Então corinthiano, aceita que dói menos - defendeu Sormani.

- Agora, que o Corinthians tem a torcida mais brilhante, entusiasta, particpante, mais envolvente do Brasil, isso não resta dúvida. Mas você não são maiores que o Flamengo - concluiu.

Flamengo lidera ranking de torcidas brasileiras

De acordo com novo ranking de maiores torcidas do Brasil, divulgado pelo AtlasInter, houve mudanças em relação à pesquisa anterior realizada em agosto de 2024. Alguns clubes apresentaram crescimento em sua torcida: Flamengo, São Paulo (subiu de 7,6% para 10,1%), Palmeiras e o Cruzeiro. Por outro lado, Corinthians Vasco registraram queda: o primeiro foi de 14,5% para 13,9%, enquanto o segundo caiu de 6,6% para 6,0%.

Torcida do Flamengo Mundial de Cubes Flamengo x Chelsea
Torcida do Flamengo bateu recorde de público entre os times brasileiros no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

