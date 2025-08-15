Sormani compara torcidas de Flamengo e Corinthians: ‘Aceita que dói menos’

Fábio Sormani foi sincero ao comprar as torcidas do Flamengo e Corinthians. Para o comentarista, a torcida do Timão até pode ser considerada "melhor", mas não maior. A "torcida terceirizada" também foi um assunto abordado no debate, durante edição do DBT Placar.

- Isso é uma grande mentira que existe por parte da imprensa de São Paulo, que é de maioria Corinthiana, não admite a superioridade do Flamengo. Dói no coração do Corinthiano admitir que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Então eles vem com essa mentira, com essa bobagem de que o Flamengo tem torcida terceirizada. Não tem. Não tem! A gente cansou de ver no Mundial de Clubes a diversidade de torcedores na torcida rubro-negra. Então corinthiano, aceita que dói menos - defendeu Sormani.

- Agora, que o Corinthians tem a torcida mais brilhante, entusiasta, particpante, mais envolvente do Brasil, isso não resta dúvida. Mas você não são maiores que o Flamengo - concluiu.

Flamengo lidera ranking de torcidas brasileiras

De acordo com novo ranking de maiores torcidas do Brasil, divulgado pelo AtlasInter, houve mudanças em relação à pesquisa anterior realizada em agosto de 2024. Alguns clubes apresentaram crescimento em sua torcida: Flamengo, São Paulo (subiu de 7,6% para 10,1%), Palmeiras e o Cruzeiro. Por outro lado, Corinthians e Vasco registraram queda: o primeiro foi de 14,5% para 13,9%, enquanto o segundo caiu de 6,6% para 6,0%.