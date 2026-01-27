Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

O Corinthians terá de dividir as atenções entre outras três competições: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. No ano passado, o Timão priorizou os torneios de mata-mata, estratégia que pode se repetir em 2026. Em 2025, a equipe encerrou o Brasileirão na 13ª posição.

Ficha do jogo COR BAH 1ª Rodada Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília) Local Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Com um projeto consolidado e um um time cada vez mais entrosado e consciente das ideias de Rogério Ceni, que vai completar três anos de clube, a expectativa é que o Bahia faça, pelo terceiro ano seguido, a sua melhor campanha na história dos pontos corridos. A meta desta temporada é terminar entre os seis primeiros e, quem sabe, incomodar o pelotão de frente.

Histórico do confronto

No histórico geral do confronto, Bahia e Corinthians se enfrentaram 63 vezes em todas as competições. O equilíbrio aparece nos números, mas com leve vantagem paulista: são 29 vitórias do Corinthians, contra 18 do Bahia, além de 16 empates.

Quando o mando de campo é levado em conta, o cenário se divide. Em Salvador, as equipes disputaram 36 partidas, com 13 vitórias do Bahia, 10 empates e 13 triunfos do Corinthians. Já em São Paulo, foram 27 jogos, nos quais o Corinthians venceu 16 vezes, houve seis empates e o Bahia levou a melhor em cinco oportunidades.

Partida será disputada na Vila Belmiro (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Bahia

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho. (Técnico: Dorival Jr)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto (Román Gómez), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir, Erick Pulga e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni)