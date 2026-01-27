Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão
Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv
O Corinthians terá de dividir as atenções entre outras três competições: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. No ano passado, o Timão priorizou os torneios de mata-mata, estratégia que pode se repetir em 2026. Em 2025, a equipe encerrou o Brasileirão na 13ª posição.
Ficha do jogo
Com um projeto consolidado e um um time cada vez mais entrosado e consciente das ideias de Rogério Ceni, que vai completar três anos de clube, a expectativa é que o Bahia faça, pelo terceiro ano seguido, a sua melhor campanha na história dos pontos corridos. A meta desta temporada é terminar entre os seis primeiros e, quem sabe, incomodar o pelotão de frente.
Histórico do confronto
No histórico geral do confronto, Bahia e Corinthians se enfrentaram 63 vezes em todas as competições. O equilíbrio aparece nos números, mas com leve vantagem paulista: são 29 vitórias do Corinthians, contra 18 do Bahia, além de 16 empates.
Quando o mando de campo é levado em conta, o cenário se divide. Em Salvador, as equipes disputaram 36 partidas, com 13 vitórias do Bahia, 10 empates e 13 triunfos do Corinthians. Já em São Paulo, foram 27 jogos, nos quais o Corinthians venceu 16 vezes, houve seis empates e o Bahia levou a melhor em cinco oportunidades.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Bahia
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X BAHIA
SÉRIE A - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Onde assistir: Premiere e Sportv.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho. (Técnico: Dorival Jr)
BAHIA: Ronaldo; Gilberto (Román Gómez), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir, Erick Pulga e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni)
Tudo sobre
