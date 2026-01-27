menu hamburguer
Corinthians

Corinthians inicia venda de ingressos para duelo contra o Bahia, na Vila Belmiro

Timão faz sua estreia no Campeonato Brasileiro

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
16:15
Vila Belmiro recebe Santos x Mirassol (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)
imagem cameraVila Belmiro recebe Santos x Mirassol (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)
  • Matéria
  • Matéria

O Corinthians iniciou a venda de ingressos e a recepção do público na Vila Belmiro para a partida contra o Bahia, marcada para quarta-feira (28), às 20h, pela estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro de 2026.

A comercialização será feita de forma escalonada, de acordo com as prioridades de Acessibilidade e do programa Fiel Torcedor, enquanto houver ingressos disponíveis.

Venda dos ingressos

A venda dos ingressos será feita exclusivamente online, pela plataforma https://www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.

A partida conta pontos normalmente para o Fiel Torcedor, seguindo o regulamento dos planos.

A compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria facial no site do Fiel Torcedor. Também só será permitida a compra de um ingresso por CPF.

Horários

Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 9h
Abertura para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).

Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 10h
Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor com, no mínimo, 80 pontos, independentemente do plano, além dos adimplentes dos planos Meu Amor e Minha Cadeira pontuado. Esses torcedores poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para o respectivo plano.

Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 12h
Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor com, no mínimo, 40 pontos, independentemente do plano, com acesso aos setores disponíveis para o respectivo plano.

Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 16h
Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, por meio da plataforma online
https://www.fieltorcedor.com.br, mediante disponibilidade de ingressos.

Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 16h
Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Desconto para Fiel Torcedor

No confronto diante do Bahia, pelo Brasileirão 2026, membros do plano Minha Vida terão descontos de 51% a 73%, os do plano Minha História terão descontos de 60% a 75%, e os do plano Meu Amor, de 60% a 75%.

Valores dos ingressos pelo Corinthians

  • ARQUIBANCADA COSMO DAMIÃO – R$ 80,00
  • ARQUIBANCADA JOSÉ DE ALENCAR– R$ 140,00
  • CADEIRA LATERAL TÉRREA– R$ 180,00
  • CADEIRA NUMERADA LATERAL – R$ 400,00
  • CADEIRA CATIVA DOM PEDRO – R$ 400,00
  • CADEIRA SOCIAL DOM PEDRO – R$ 200,00
  • LOUNGE INFERIOR – R$ 200,00
  • CADEIRA LESTE – R$ 400,00
  • CADEIRA COBERTA JOSÉ DE ALENCAR + CADEIRA VIP – R$ 400,00
  • CADEIRA SOCIAL PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
  • CADEIRA CATIVA PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
  • CADEIRA ESPECIAL PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
Vila Belmiro recebe Santos x Corinthians
Vila Belmiro, estádio do Santos (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

Como chegar à Vila Belmiro

A Vila Belmiro está localizada na Rua Princesa Isabel, s/n, no bairro Vila Belmiro, em Santos. Confira as principais formas de acesso ao estádio:

  • Ônibus: Diversas linhas de ônibus passam próximas ao estádio, facilitando o transporte de torcedores vindos de diferentes regiões de Santos.
  • Carro: Para quem vai de carro, é importante lembrar que o estádio não possui estacionamento próprio para o público, mas há opções de estacionamento nas ruas próximas, como nas proximidades da Rua Dom Pedro I e da Rua Tiradentes.
  • Aplicativos de transporte: Outra opção prática é utilizar táxis ou aplicativos de transporte, com pontos de desembarque próximos aos principais portões.

