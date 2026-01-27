Corinthians inicia venda de ingressos para duelo contra o Bahia, na Vila Belmiro
Timão faz sua estreia no Campeonato Brasileiro
O Corinthians iniciou a venda de ingressos e a recepção do público na Vila Belmiro para a partida contra o Bahia, marcada para quarta-feira (28), às 20h, pela estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro de 2026.
A comercialização será feita de forma escalonada, de acordo com as prioridades de Acessibilidade e do programa Fiel Torcedor, enquanto houver ingressos disponíveis.
Venda dos ingressos
A venda dos ingressos será feita exclusivamente online, pela plataforma https://www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.
A partida conta pontos normalmente para o Fiel Torcedor, seguindo o regulamento dos planos.
A compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria facial no site do Fiel Torcedor. Também só será permitida a compra de um ingresso por CPF.
Horários
Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 9h
Abertura para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).
Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 10h
Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor com, no mínimo, 80 pontos, independentemente do plano, além dos adimplentes dos planos Meu Amor e Minha Cadeira pontuado. Esses torcedores poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para o respectivo plano.
Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 12h
Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor com, no mínimo, 40 pontos, independentemente do plano, com acesso aos setores disponíveis para o respectivo plano.
Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 16h
Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, por meio da plataforma online
https://www.fieltorcedor.com.br, mediante disponibilidade de ingressos.
Terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 16h
Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).
Desconto para Fiel Torcedor
No confronto diante do Bahia, pelo Brasileirão 2026, membros do plano Minha Vida terão descontos de 51% a 73%, os do plano Minha História terão descontos de 60% a 75%, e os do plano Meu Amor, de 60% a 75%.
Valores dos ingressos pelo Corinthians
- ARQUIBANCADA COSMO DAMIÃO – R$ 80,00
- ARQUIBANCADA JOSÉ DE ALENCAR– R$ 140,00
- CADEIRA LATERAL TÉRREA– R$ 180,00
- CADEIRA NUMERADA LATERAL – R$ 400,00
- CADEIRA CATIVA DOM PEDRO – R$ 400,00
- CADEIRA SOCIAL DOM PEDRO – R$ 200,00
- LOUNGE INFERIOR – R$ 200,00
- CADEIRA LESTE – R$ 400,00
- CADEIRA COBERTA JOSÉ DE ALENCAR + CADEIRA VIP – R$ 400,00
- CADEIRA SOCIAL PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
- CADEIRA CATIVA PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
- CADEIRA ESPECIAL PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
Como chegar à Vila Belmiro
A Vila Belmiro está localizada na Rua Princesa Isabel, s/n, no bairro Vila Belmiro, em Santos. Confira as principais formas de acesso ao estádio:
- Ônibus: Diversas linhas de ônibus passam próximas ao estádio, facilitando o transporte de torcedores vindos de diferentes regiões de Santos.
- Carro: Para quem vai de carro, é importante lembrar que o estádio não possui estacionamento próprio para o público, mas há opções de estacionamento nas ruas próximas, como nas proximidades da Rua Dom Pedro I e da Rua Tiradentes.
- Aplicativos de transporte: Outra opção prática é utilizar táxis ou aplicativos de transporte, com pontos de desembarque próximos aos principais portões.
Tudo sobre
