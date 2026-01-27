Corinthians rescinde contrato com Héctor Hernandez e prevê economia milionária
Clube anuncia acordo amigável que vai reduzir os gastos com salários do elenco
O Corinthians anunciou, na manhã desta terça-feira (27), a rescisão de contrato com o atacante Héctor Hernandez. Segundo o clube, o acordo amigável fará o Timão economizar R$ 4,8 milhões da folha salarial do futebol masculino.
Héctor estava fora dos trabalhos com o elenco do Timão desde agosto do ano passado, quando Dorival Júnior e o departamento de futebol decidiram não utilizar mais o atleta.
O centroavante espanhol entrou em campo pela última vez no empate 1 a 1 com o Grêmio, em junho, antes da parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Além disso, não era relacionado desde julho do mesmo ano, quando o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro.
— Héctor chegou ao Timão em 2024. Foram 24 jogos, dois gols e dois títulos conquistados (Paulistão e Copa do Brasil, em 2025). O presidente Osmar Stabile e a diretoria de futebol do Corinthians agradecem ao atleta pela dedicação com o manto alvinegro e desejam sucesso na sequência profissional — disse o Corinthians em nota.
Carreira antes do Corinthians
Héctor Hernández, nascido em 14 de setembro de 1995 em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, tem 1,80 m e atua como centroavante. O atacante chegou a defender a Seleção Espanhola Sub-19 e foi formado pelo Atlético de Madrid.
Ao longo de sua carreira, Hernández passou por clubes como Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada e Cultural Leonesa, antes de retornar ao Rayo Majadahonda e, posteriormente, se transferir para o CD Chaves, de Portugal.
