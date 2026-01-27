menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians rescinde contrato com Héctor Hernandez e prevê economia milionária

Clube anuncia acordo amigável que vai reduzir os gastos com salários do elenco

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
11:39
Héctor Hernández está de saída do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)
imagem cameraHéctor Hernández está de saída do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians anunciou, na manhã desta terça-feira (27), a rescisão de contrato com o atacante Héctor Hernandez. Segundo o clube, o acordo amigável fará o Timão economizar R$ 4,8 milhões da folha salarial do futebol masculino.

continua após a publicidade

Héctor estava fora dos trabalhos com o elenco do Timão desde agosto do ano passado, quando Dorival Júnior e o departamento de futebol decidiram não utilizar mais o atleta.

O centroavante espanhol entrou em campo pela última vez no empate 1 a 1 com o Grêmio, em junho, antes da parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Além disso, não era relacionado desde julho do mesmo ano, quando o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Héctor chegou ao Timão em 2024. Foram 24 jogos, dois gols e dois títulos conquistados (Paulistão e Copa do Brasil, em 2025). O presidente Osmar Stabile e a diretoria de futebol do Corinthians agradecem ao atleta pela dedicação com o manto alvinegro e desejam sucesso na sequência profissional — disse o Corinthians em nota.

Héctor Hernández marcou dois gols pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
Héctor Hernández marcou dois gols pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Carreira antes do Corinthians

Héctor Hernández, nascido em 14 de setembro de 1995 em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, tem 1,80 m e atua como centroavante. O atacante chegou a defender a Seleção Espanhola Sub-19 e foi formado pelo Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Ao longo de sua carreira, Hernández passou por clubes como Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada e Cultural Leonesa, antes de retornar ao Rayo Majadahonda e, posteriormente, se transferir para o CD Chaves, de Portugal.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias