Corinthians

Corinthians anuncia João Paulo Di Fabio como novo auxiliar do Sub-20

Profissional retorna ao clube para integrar a comissão técnica da base

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
16:39
Novo auxiliar da base do Corinthians (Foto: Rafael Brayan/Agência Corinthians)
Novo auxiliar da base do Corinthians (Foto: Rafael Brayan/Agência Corinthians)
O Corinthians anunciou a contratação de João Paulo Di Fabio para o cargo de auxiliar técnico da equipe Sub-20. O anúncio foi pelo Timão nesta segunda-feira (26).

Natural de São Carlos (SP), Di Fabio chega para sua terceira passagem pelo clube. Detentor da Licença A da CBF, ele iniciou a trajetória no Timão ainda como jogador das categorias de base, entre 1995 e 2000. Já como treinador, atuou no clube de 2017 a 2023, período em que foi técnico do Sub-11, além de auxiliar e treinador do Sub-15.

Além da experiência no Corinthians, o profissional acumula passagens por Bahia, Nacional-SP e Ibrachina. Nos clubes paulistas, exerceu a mesma função que desempenhará agora na comissão técnica comandada por William Batista.

— É uma emoção muito grande poder colaborar com o Corinthians, para o pleno crescimento dos atletas. Já trabalhei com alguns dos jogadores que estão no Sub-20 e auxiliar no desenvolvimento e na busca desses meninos pelos seus sonhos, aliando isso aos objetivos da instituição — afirmou Di Fabio.

O executivo de futebol das categorias de base, Erasmo Damiani, também comentou a contratação. 

— É uma satisfação contar com o Di Fabio, que conhece bem o clube e reúne as características que procuramos dentro dessa reestruturação do departamento. Tenho a certeza de que ele vai contribuir muito para que nossos atletas possam desempenhar dentro da categoria e estejam prontos quando a equipe principal precisar deles — declarou.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani (Foto: Divulgação)
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani (Foto: Divulgação)

