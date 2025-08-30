Corinthians x São Paulo feminino: onde assistir e escalações

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e conta com transmissão da TV Brasil, Sportv e Globo para todo o Brasil, exceto Minas Gerais, que acompanha Cruzeiro e Palmeiras.

Quem avançar à decisão terá Cruzeiro ou Palmeiras pela frente, que se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

No jogo de ida entre as duas equipes, o Corinthians abriu o placar logo aos 3 minutos. Gi Fernandes aproveitou sobra da defesa e cruzou na medida para Jaqueline cabecear. O São Paulo tentou reagir em transições rápidas, mas esbarrou na marcação corinthiana.

Mesmo atrás, o Tricolor equilibrou as ações, apostando em finalizações de fora da área, como na batida de Camilinha, defendida por Nicole. Na volta do intervalo, Aline Milene quase empatou ao roubar a bola na área, mas a goleira corinthiana salvou.

O São Paulo cresceu, levou perigo em chutes de média distância, porém o Corinthians foi letal: Jaqueline cruzou, Vic Albuquerque desviou e Day Rodrigues completou para fechar o placar.

CORINTHIANS X SÃO PAULO

SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Canindé, em São Paulo (SP)

Ingressos: entradas variam de R$ 23 a R$ 35 e a compra pode ser feita no site www.fieltorcedor.com.br, apenas para torcida do Corinthians

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.