Corinthians x São Paulo feminino: onde assistir e escalações
Brabas têm a vantagem após vencer primeira partida
Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e conta com transmissão da TV Brasil, Sportv e Globo para todo o Brasil, exceto Minas Gerais, que acompanha Cruzeiro e Palmeiras.
Quem avançar à decisão terá Cruzeiro ou Palmeiras pela frente, que se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).
Ficha do jogo
No jogo de ida entre as duas equipes, o Corinthians abriu o placar logo aos 3 minutos. Gi Fernandes aproveitou sobra da defesa e cruzou na medida para Jaqueline cabecear. O São Paulo tentou reagir em transições rápidas, mas esbarrou na marcação corinthiana.
Mesmo atrás, o Tricolor equilibrou as ações, apostando em finalizações de fora da área, como na batida de Camilinha, defendida por Nicole. Na volta do intervalo, Aline Milene quase empatou ao roubar a bola na área, mas a goleira corinthiana salvou.
O São Paulo cresceu, levou perigo em chutes de média distância, porém o Corinthians foi letal: Jaqueline cruzou, Vic Albuquerque desviou e Day Rodrigues completou para fechar o placar.
CORINTHIANS X SÃO PAULO
SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025
- 📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Canindé, em São Paulo (SP)
- Ingressos: entradas variam de R$ 23 a R$ 35 e a compra pode ser feita no site www.fieltorcedor.com.br, apenas para torcida do Corinthians
- 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Nicole; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.
