Onde Assistir

Corinthians x São Paulo feminino: onde assistir e escalações

Brabas têm a vantagem após vencer primeira partida

Corinthians e São Paulo duelam pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraCorinthians e São Paulo duelam pelo Brasileirão Feminino.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/08/2025
11:00
Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e conta com transmissão da TV Brasil, Sportv e Globo para todo o Brasil, exceto Minas Gerais, que acompanha Cruzeiro e Palmeiras.

Quem avançar à decisão terá Cruzeiro ou Palmeiras pela frente, que se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Ficha do jogo

Escudo&#8211;CORINTHIANS
COR
logo-sao-paulo-256
SAO
Semifinal
Brasileirão Feminino
Data e Hora
Domingo, 31 de dezembro, às 10h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Canindé, São Paulo (SP)
Árbitro
Marianna Nanni Batalha (SP)
Assistentes
Izabele de Oliveira (SP)
Var
Daiane Muniz (SP)
Onde assistir

No jogo de ida entre as duas equipes, o Corinthians abriu o placar logo aos 3 minutos. Gi Fernandes aproveitou sobra da defesa e cruzou na medida para Jaqueline cabecear. O São Paulo tentou reagir em transições rápidas, mas esbarrou na marcação corinthiana.

Mesmo atrás, o Tricolor equilibrou as ações, apostando em finalizações de fora da área, como na batida de Camilinha, defendida por Nicole. Na volta do intervalo, Aline Milene quase empatou ao roubar a bola na área, mas a goleira corinthiana salvou.

O São Paulo cresceu, levou perigo em chutes de média distância, porém o Corinthians foi letal: Jaqueline cruzou, Vic Albuquerque desviou e Day Rodrigues completou para fechar o placar.

CORINTHIANS X SÃO PAULO
SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

  • 📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Canindé, em São Paulo (SP)
  • Ingressos: entradas variam de R$ 23 a R$ 35 e a compra pode ser feita no site www.fieltorcedor.com.br, apenas para torcida do Corinthians
  • 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.

