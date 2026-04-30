Nottingham Forest e Aston Villa se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham (ING), pelo jogo de ida da semifinal da Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (Youtube).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo NFO ASV Semifinal (ida) Europa League Data e Hora quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 16h (de Brasília) Local City Ground, em Nottingham (ING) Árbitro João Pinheiro (POR) Assistentes Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR) Var Tiago Martins (POR) Onde assistir Não definido

O Nottingham Forest chega para o confronto sonhando em retornar a uma final europeia, feito que não alcança desde o bicampeonato da Champions em 1979/80. A equipe comandada pelo técnico Vitor Pereira luta contra o rebaixamento na Premier League, mas faz grande campanha no torneio continental, vindo de classificação sobre o Porto. O time confia no fator casa e na grande fase de seu ataque, que conta com Chris Wood e o brasileiro Igor Jesus, atual artilheiro da Europa League com sete gols.

continua após a publicidade

O Aston Villa, por sua vez, entra no mata-mata como favorito devido à força de seu elenco e o bom momento na temporada. O time do técnico Unai Emery ocupa a 5ª posição na Premier League (próximo ao G-3) e busca o título inédito da Europa League após atropelar o Bologna com um agregado de 7 a 1 na fase anterior. Para o duelo na Inglaterra, o treinador espanhol espera uma partida muito dura, mas confia no seu sistema ofensivo para levar uma vantagem para o jogo de volta em Birmingham.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 🆚 Aston Villa

Semifinal (Ida) – Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING).

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🕴️ Arbitragem: João Pinheiro (POR).

🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR).

📺 VAR: Tiago Martins (POR).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Vitor Pereira)

Ortega; Aina, Milenkovic (Jair), Morato e Neco Williams; Sangaré, Anderson (Domínguez) e Gibbs-White; Hutchinson, Igor Jesus (Ndoye) e Chris Wood.

🟣🔵 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martínez; Cash, Konsa, Mings (Torres) e Maatsen (Digne); Tielemans, Bogarde (Onana) e Rogers; McGinn, Buendia e Watkins.

Nottingham Forest x Aston Villa - Europa League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.