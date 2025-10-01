O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta quarta-feira (1º), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de outubro. O evento será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube. O Lance! comenta ao vivo os nomes chamados pelo técnico italiano, também via YouTube.

Com o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil inicia série de amistosos antes do Mundial, e os primeiros desafios serão na Ásia. A Seleção encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 10; depois, enfrenta o Japão, no dia 14, em Tóquio.

A tendência é que os atletas convocados para defender a Canarinho se apresentem na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (6). Serão chamados até 26 jogadodes para compor o elenco do Brasil.

Esta será a terceira Data Fifa de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Até aqui, o técnico italiano soma seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota no comando da Amarelinha.

Convocação da Seleção Brasileira: informações

🗓️ Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025

🕒 Horário: 15h (de Brasília)

📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)

🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)

