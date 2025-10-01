menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio da lista de Ancelotti

Técnico italiano convoca Brasil para amistosos com Coreia do Sul e Japão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
04:59
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-ANCELOTTI-PRESSER
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta quarta-feira (1º), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de outubro. O evento será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube. O Lance! comenta ao vivo os nomes chamados pelo técnico italiano, também via YouTube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Seleção Brasileira: jogador do Chelsea se lesiona e deve ficar fora de convocação

Com o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil inicia série de amistosos antes do Mundial, e os primeiros desafios serão na Ásia. A Seleção encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 10; depois, enfrenta o Japão, no dia 14, em Tóquio.

A tendência é que os atletas convocados para defender a Canarinho se apresentem na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (6). Serão chamados até 26 jogadodes para compor o elenco do Brasil.

continua após a publicidade

Esta será a terceira Data Fifa de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Até aqui, o técnico italiano soma seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota no comando da Amarelinha.

Convocação da Seleção Brasileira: informações

🗓️ Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias