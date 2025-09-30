Seleção Brasileira: jogador do Chelsea lesiona e deve ficar fora de convocação
Andrey Santos se lesionou durantes os treinos do Chelsea antes da partida contra o Benfica, pela 2ª rodada da Champions League. Segundo o treinador dos Blues, Enzo Maresca, o jovem jogador ficará fora até o final da Data Fifa. Devido a isso, o meia deve ficar de fora da convocação da Seleção Brasileira, que será realizada na quarta-feira (1).
Em coletiva realizada após a vitória do Chelsea sobre o Benfica por 1 a 0, Maresca foi perguntado sobre Andrey Santos, que não esteve nem entre os relacionados. Na resposta, o treinador italiano relevou que o meia está lesionado e ficará fora de atividade até o fim da Data Fifa. Com a contusão, o jogador perderá o duelo contra o Liverpool, no domingo (4), e, possivelmente, ficará de fora da convocação da Seleção Brasileira.
Nesta quarta-feira (1º), Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão, no dia 10, e Coreia do Sul, no dia 14. No entanto, o treinador ganha uma dor de cabeça com a lesão de Andrey Santos, convocado na última Data Fifa, e titular no duelo contra a Bolívia.
Alisson de fora?
Além do meia, Alisson também preocupa a comissão do Brasil, após se lesionar no jogo entre Galatasaray e Liverpool, pela Champions League. Em coletiva, Arne Slot demonstrou preocupação com a condição do goleiro, embora não tenha dado detalhes da lesão. No entanto, o treinador descartou a presença do arqueiro no duelo contra o Chelsea, pela Premier League, no sábado (4).
— Nunca é um sinal positivo quando um jogador sai assim. Vocês podem ter certeza de que ele não jogará no sábado — afirmou Arne Slot.
