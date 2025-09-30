menu hamburguer
Onde Assistir

Brasil x Marrocos: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial Sub-20

Equipe do técnico Ramon Menezes volta a campo nesta quarta-feira (1)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
20:00
Depois de empatar com o México na estreia, o Brasil Sub-20 volta a campo nesta quarta-feira (1º) para enfrentar o Marrocos pela segunda rodada da Copa do Mundo da categoria. A partida, válida pela 2ª rodada do Grupo C, será disputada no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, a partir das 20h (de Brasília).

Ficha do jogo

escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
Escudo Marrocos
MAR
Mundial Sub-20
2ª rodada - Grupo C
Data e Hora
Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, às 20h (de Brasília)
Local
Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)
Árbitro
Keylor Herrera (CRI)
Onde assistir
SporTV

Para o confronto com os marroquinos, que lideram a chave após vencerem os espanhóis por 2 a 0 na estreia, o técnico Ramon Menezes deve repetir a escalação na Seleção Brasileira.

Vice-líder do grupo, o Brasil precisa vencer o Marrocos para não correr o risco de cair para a terceira colocação. Vale lembrar que apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas do Mundial Sub-20, além dos quatro melhores terceiros colocados.

A Seleção encerra a participação na primeira fase no sábado, 4, quando enfrentará a Espanha também em Santiago.

Ramon Menezes comanda o Brasil Sub-20 no Mundial do Chile
Ramon Menezes comanda o Brasil Sub-20 no Mundial do Chile (Foto: Nelson Terme/CBF)

➡️Quem são as joias do Palmeiras que brilharam na estreia do Brasil no Mundial sub-20

Tudo sobre o jogo Brasil x Marrocos, pelo Mundial Sub-20 (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X MARROCOS
Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 2ª Rodada

📆 Data e horário: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Globoplay e CazéTV (streaming);
🟨 Árbitro: Keylor Herrera (CRI).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)
Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e João Souza; Coutinho, Murilo e Rayan Lucas; Wesley, Luighi e Pedrinho.

MARROCOS (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani e Smail Bakhty; Houssam Essadak, Saad El Haddad e Yassine Khalifi; OPthmane Maamma, Gessime Yassine e Yassir Zabiri.

