Colômbia x Paraguai: onde assistir, horário e escalações

Ficha do jogo COL PAR Eliminatórias 14ª Rodada Data e Hora 25/03, 21h Local Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL) Árbitro Onde assistir

A Colômbia enfrenta o Paraguai, nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), em confronto válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo será no estádio Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia. A transmissão da partida será feita pelo SporTV 2. ➡️Clique para assistir no Sportv

A equipe colombiana, comandada por Néstor Lorenzo, enfrenta um período desafiador, tendo sofrido quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota recente para o Brasil, por 2 a 1, com um gol nos acréscimos, relegou a Colômbia à sexta posição, com 19 pontos. A vitória em casa torna-se crucial para os Cafeteros, que almejam recuperar a confiança e ascender na tabela.

Por outro lado, o Paraguai, liderado por Gustavo Alfaro, exibe uma performance consistente, permanecendo invicto desde a chegada do técnico. Com a vitória de 1 a 0 sobre o Chile, a Albirroja ocupa a quinta posição, com 20 pontos, e se apresenta como um forte concorrente à classificação para o mundial. A equipe busca manter o ímpeto e fortalecer sua posição entre os classificados.

O histórico entre as seleções favorece a Colômbia, com 24 vitórias contra 18 do Paraguai e 9 empates. No último encontro, na Copa América de 2024, a Colômbia venceu. O momento atual sugere um jogo equilibrado, com expectativa de empate: Colômbia 1 x 1 Paraguai.

Tudo sobre o jogo entre Colômbia e Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia x Paraguai

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia;

📺 Onde assistir: SporTV2 (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Andre Rojas (árbitro), Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL) assistentes;

🖥️ VAR: John Perdomo

⚽ ESCALAÇÕES

Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica; Richard Ríos, Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Durán

Paraguai (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández; Cáceres, Balbuena, Alderete, Junior Alonso; Galarza, Villasanti, Cubas, Miguel Almirón; Sanabria, Enciso