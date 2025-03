Inglaterra vence Letônia e dá mais um passo rumo à Copa do Mundo

A Inglaterra venceu a Letônia por 3 a 0, nesta segunda-feira (24), pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Na etapa inicial, Reece James abriu o placar, enquanto Kane e Eze fecharam a conta no segundo tempo.

Como foi a partida entre Inglaterra e Letônia?

No primeiro tempo, a Inglaterra dominou a partida, enquanto a Letônia encontrou muitas dificuldades. No entanto, os visitantes tiveram a primeira grande chance da partida com Gutkovskis aproveitando uma trapalhada de Guehi com Pickford na área e finalizando sem goleiro, mas no lado de fora da rede do gol. Na sequência, a equipe de Tuchel imprimiu um ritmo maior, e Konsa desperdiçou grande oportunidade em cobrança de escanteio batendo para uma defesaça de Zviedris. Kane também perdeu boa chance ao receber cruzamento na área e cabecear por cima da meta. Mas aos 37 minutos, Reece James cobrou uma falta da intermediária com muito efeito para marcar um golaço.

No segundo tempo, a Inglaterra teve um início morno, mas assustou a Letônia aos 18 minutos com Kane recebendo passe de Bellingham, limpando a marcação e batendo de canhota ao lado do gol. Aos 22 minutos, Rice foi acionado pelo lado direito da área, cruzou rasteiro e Kane apareceu na segunda trave para escorar e balançar as redes. Aos 31 minutos, Eze fez grande jogada individual pelo lado esquerdo, infiltrou na área, cortou a marcação e finalizou com desvio na defesa para marcar o terceiro gol dos mandantes. A Inglaterra seguiu pressionando, criou outras chances, mas não superou a meta de Zviedris.

O que vem por aí para Inglaterra e Letônia?

No dia 7 de junho, a Inglaterra visita Andorra, pela 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Por outro lado, a Letônia tem um amistoso marcado contra o Azerbaijão no mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 3 x 0 Letônia - Eliminatórias

2ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 24 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília).

📍 Local: Wembley, em Londres (ING).

🥅 Gols: Reece James, 37'/1ºT (1-0)/ Kane, 22'/2ºT (2-0); Eze, 31'/2ºT (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Bellingham (ING)

INGLATERRA (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; James, Konsa, Guehi e Lewis-Skelly (Walker); Rice (Henderson), Bellingham (Foden) e Rogers; Bowen (Eze), Kane e Rashford (Jones).

LETÔNIA (Técnico: Paolo Nicolato)

Zviedris; Savaļnieks, Jurkovskis (Dašķevičs), Černomordijs, Balodis (Sliede) e Ciganiks; Jaunzems, Saveljevs (Jagodinskis), Zelenkovs e Ikaunieks (Meļņiks); Gutkovskis (Sits).