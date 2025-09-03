menu hamburguer
Colômbia x Bolívia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 17ª rodadas das Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Colômbia e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV. 

Ficha do jogo

Escudo - Colômbia
COL
escudo-BOLIVIA
BOL
ELIMINATÓRIAS
17ª RODADA
Data e Hora
quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
Local
Metropolitano de Barranquilla, em Barranquilla
Árbitro
Onde assistir
Não definido

A Seleção Colombiana é a sexta colocada na tabela de classificação, com 22 pontos, e precisa de pelo menos uma vitória em dois jogos para garantir a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Boliviana, por sua vez, tem apenas 17 e ainda sonha com a repescagem.

Campanha de Colômbia e Bolívia

Em 16 jogos disputados até aqui, o Paraguai venceu cinco, empatou sete e perdeu quatro, enquanto a Bolívia vive uma situação mais complicada, vencendo cinco, empatando dois e com nove derrotas até aqui.

Ficha Técnica:

COLÔMBIA X BOLÍVIA - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Metropolitano de Barranquilla, em Barranquilla;
📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo)
Vargas; Muñoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Castano, Lerma, James; Arias, Diaz, Moreno.

BOLÍVIA (Técnico: Óscar Villegas)
Lampe; Medina, Haquin, Sagredo, Zabala, Fernández; Villamil, Villarreal, Vaca; Paniagua, Algaranaz.

Borre, Vini Jr e Richard Rios em Brasil x Colômbia. (foto: EVARISTO SA / AFP)
