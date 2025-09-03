Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV.

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo PAR EQU ELIMINATÓRIAS 17ª RODADA Data e Hora quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília); Local Defensores del Chaco, em Assunção Árbitro Onde assistir

A Seleção Paraguaia é a quinta colocada na tabela de classificação, com 24 pontos, e precisa de apenas um ponto em dois jogos para garantir a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Equatoriana, por sua vez, é a vice-líder, com 25 pontos, e já tem vaga garantida para o torneio.

Campanha de Paraguai e Equador

Em 16 jogos disputados até aqui, o Paraguai venceu seis, empatou seis e perdeu quatro, enquanto o Equador vive uma situação semelhante, vencendo sete, empatando outras sete e com apenas duas derrotas até aqui.

continua após a publicidade

➡️ESPECIAL - O dia em que a Seleção de 1970 empatou com o Bangu em Moça Bonita

Ficha Técnica:

PARAGUAI X EQUADOR - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção;

📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: não divulgado;

🚩 Auxiliares não divulgados;

🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Coronel; Caceres, Gómez, Alonso, Alderete; Gómez, Cubas, Kaku; Almirón, Sosa, Sanabria.

⚽EQUADOR (Técnico: Sebastian Beccacece)

Galindez; Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñan; Caicedo, Páez, Alan Franco; Plata, Valencia, Campana.

continua após a publicidade