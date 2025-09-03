menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Paraguai x Equador: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 17ª rodadas das Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 03/09/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

paraguai escudo
PAR
Escudo Equador
EQU
ELIMINATÓRIAS
17ª RODADA
Data e Hora
quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
Local
Defensores del Chaco, em Assunção
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Paraguaia é a quinta colocada na tabela de classificação, com 24 pontos, e precisa de apenas um ponto em dois jogos para garantir a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Equatoriana, por sua vez, é a vice-líder, com 25 pontos, e já tem vaga garantida para o torneio.

Campanha de Paraguai e Equador

Em 16 jogos disputados até aqui, o Paraguai venceu seis, empatou seis e perdeu quatro, enquanto o Equador vive uma situação semelhante, vencendo sete, empatando outras sete e com apenas duas derrotas até aqui.

continua após a publicidade

➡️ESPECIAL - O dia em que a Seleção de 1970 empatou com o Bangu em Moça Bonita

Ficha Técnica:

PARAGUAI X EQUADOR - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção;
📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)
Coronel; Caceres, Gómez, Alonso, Alderete; Gómez, Cubas, Kaku; Almirón, Sosa, Sanabria.

EQUADOR (Técnico: Sebastian Beccacece)
Galindez; Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñan; Caicedo, Páez, Alan Franco; Plata, Valencia, Campana.

continua após a publicidade
Estêvão Brasil x Equador 0506
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias