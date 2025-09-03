Uruguai e Peru se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Centenário, em Montevidéu. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV.

Ficha do jogo URU PER ELIMINATÓRIAS 17ª rodada Data e Hora quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília) Local Estádio Centenário, em Montevidéu

A Seleção Uruguaia é a quarta colocada na tabela de classificação, com 24 pontos, e precisa de apenas um ponto em dois jogos para garantir a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Peruana, por sua vez, é a vice-lanterna, com apenas 12 pontos, e precisa vencer para seguir com chances de sonhar com a repescagem.

Campanha de Uruguai e Peru

Em 16 jogos disputados até aqui, o Uruguai venceu seis, empatou seis e perdeu quatro, enquanto o Peru vive uma situação bem mais complicada, já que venceu apenas dois jogos, empatou seis e perdeu oito.

Ficha Técnica:

URUGUAI X PERU - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Centenário, em Montevidéu;

📺 Onde assistir: SporTV

🗣️ Árbitro: não divulgado;

🚩 Auxiliares não divulgados;

🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Mele; Varela, Giménez, Ronald Araújo e Piquerez; Manuel Ugarte, Betancur e Arrascaeta; Pellistri (Olivera), Maxi Araújo e Brian Rodríguez.

⚽PERU (Técnico: Óscar Ibáñez)

Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Sergio Peña e Andy Polo; Bryan Reyna e Edison Flores.