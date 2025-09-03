menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Uruguai x Peru: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 17ª rodadas das Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 03/09/2025
10:00
Uruguai e Peru se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Centenário, em Montevidéu. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV. 

➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

uruguai escudo
URU
escudo peru
PER
ELIMINATÓRIAS
17ª rodada
Data e Hora
quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Centenário, em Montevidéu
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Uruguaia é a quarta colocada na tabela de classificação, com 24 pontos, e precisa de apenas um ponto em dois jogos para garantir a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Peruana, por sua vez, é a vice-lanterna, com apenas 12 pontos, e precisa vencer para seguir com chances de sonhar com a repescagem.

Campanha de Uruguai e Peru

Em 16 jogos disputados até aqui, o Uruguai venceu seis, empatou seis e perdeu quatro, enquanto o Peru vive uma situação bem mais complicada, já que venceu apenas dois jogos, empatou seis e perdeu oito.

➡️ESPECIAL - O dia em que a Seleção de 1970 empatou com o Bangu em Moça Bonita

Ficha Técnica:

URUGUAI X PERU - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Centenário, em Montevidéu;
📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)
Mele; Varela, Giménez, Ronald Araújo e Piquerez; Manuel Ugarte, Betancur e Arrascaeta; Pellistri (Olivera), Maxi Araújo e Brian Rodríguez.

PERU (Técnico: Óscar Ibáñez)
Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Sergio Peña e Andy Polo; Bryan Reyna e Edison Flores.

Foto: Juan Mabromata/AFP

circulo com pontos dentroTudo sobre

