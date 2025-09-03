Uruguai x Peru: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Equipes se enfrentam pela 17ª rodadas das Eliminatórias
Uruguai e Peru se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Centenário, em Montevidéu. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV.
Ficha do jogo
A Seleção Uruguaia é a quarta colocada na tabela de classificação, com 24 pontos, e precisa de apenas um ponto em dois jogos para garantir a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Peruana, por sua vez, é a vice-lanterna, com apenas 12 pontos, e precisa vencer para seguir com chances de sonhar com a repescagem.
Campanha de Uruguai e Peru
Em 16 jogos disputados até aqui, o Uruguai venceu seis, empatou seis e perdeu quatro, enquanto o Peru vive uma situação bem mais complicada, já que venceu apenas dois jogos, empatou seis e perdeu oito.
Ficha Técnica:
URUGUAI X PERU - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Centenário, em Montevidéu;
📺 Onde assistir: SporTV
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
⚽URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)
Mele; Varela, Giménez, Ronald Araújo e Piquerez; Manuel Ugarte, Betancur e Arrascaeta; Pellistri (Olivera), Maxi Araújo e Brian Rodríguez.
⚽PERU (Técnico: Óscar Ibáñez)
Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Sergio Peña e Andy Polo; Bryan Reyna e Edison Flores.
