Celtic x Bayern de Munique: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Celtic e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia. O jogo de ida válido pela fase pré-oitavas de final da Champions League terá transmissão ao vivo da TNT e da Max (streaming).

O Celtic, liderado por Brendan Rodgers, chega a este jogo após uma sólida campanha que os levou aos play-offs. Com uma história de sucesso no futebol escocês, o time busca agora fazer história na Champions League, contando com o retorno de Jota para fortalecer seu ataque. Apesar da ausência de Maeda, suspenso, o Celtic se mostra preparado para o desafio.

Por outro lado, o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, enfrenta a ausência de jogadores chave como Davis, Palhinha e Gnabry, o que pode afetar sua formação para o jogo. No entanto, a equipe alemã, conhecida por sua força na Bundesliga, ainda é vista como uma forte concorrente, graças à profundidade de seu elenco.

✅ FICHA TÉCNICA

Celtic x Bayern de Munique

Jogo de ida - Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Celtic Park, em Glasgow, na Escócia;

📺 Onde assistir: TNT e MAX (streaming);

⚽ ESCALAÇÕES

CELTIC (Técnico: Brendan Rodgers)

Bizot; Lala, Chardonnet, N’Diaye, Haidara; Magnetti, Lees-Melou, Camara; Faivre, Sima, Ajorque

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Min-Jae Kim e Raphaël Guerreiro; Pavlovic e Kimmich; Sané, Olise e Musiala; Harry Kane