José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comentou o cenário do futebol brasileiro no Mundial de Clubes 2025, que será disputado nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho. Para o dirigente português, os times das ligas europeias estão em uma realidade diferente (superior).

continua após a publicidade

➡️ Boto exalta Filipe Luís: ‘Vai mudar a imagem do técnico brasileiro’

- Eu acho que posso fazer aqui uma chamada à realidade não só ao torcedor do Flamengo, mas torcedor brasileiro: o nível dessas grandes equipes, das cinco grandes ligas europeias, é uma realidade diferente. São elencos de altíssimo nível, são equipes habituadas a jogar também muito jogos em níveis de intensidade elevadíssimos - iniciou.

José Boto em coletiva pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

- Acho que seria um pouco fanfarrão da minha parte dizer que vamos jogar com o Real Madrid e vamos ganhar, jogar com o Chelsea... Não. Essas equipes, temos que ser realistas, estão em um patamar diferente de competitividade - completou o diretor do Flamengo, em entrevista à "CNN".

continua após a publicidade

Ponto positivo para os sul-americanos

Boto sinalizou que os times do futebol sul-americano terão uma vantagem em relação aos europeus. Como o torneio será no meio do ano, as equipes da América do Sul estarão em plenas condições de jogo, já que estarão no meio da temporada. Diferentemente dos europeus, que estarão perto das férias.

- A grande questão é que os times sul-americanos vão estar em plena competição, no meio das nossas temporadas, e eles vão estar ou em fim de temporada ou em início. A grande questão que coloco para mim: se eu tivesse no lugar desses times europeus, eles têm uma decisão muito forte a fazer: ou não dão férias aos jogadores, com todos os riscos que isso pode acarretar para o futuro, ou dão férias e vão ao Mundial fazer pré-temporada - explicou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Isso coloco para mim sem ter nenhuma informação interna de lá... Penso que vão usar o Mundial como parte da pré-temporada e isso vai dar uma equilibrada com os times da América do Sul - completou.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real