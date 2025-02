Alvo do Palmeiras, Vitor Roque gera briga judicial no Barcelona

A contratação de Vitor Roque por parte do Barcelona trouxe problemas ao ex-jogador Deco. Atual diretor de futebol dos catalães, o luso-brasileiro abriu um processo contra Víctor Font, ex-candidato à presidência do clube e opositor da atual gestão de Joan Laporta.

continua após a publicidade

➡️ Barcelona encurta distância para Real Madrid e aproxima Raphinha da Bola de Ouro

Font, em entrevista à rádio local RAC1, detonou o processo da aquisição do centroavante. Em análise, afirmou que houve um conflito de interesses, já que Deco, representante do "Tigrinho", ofereceu o atleta ao Barça mais de uma vez antes de assumir um cargo na diretoria. O acordo entre as partes aconteceu ainda em julho de 2023, um mês antes da chegada do ex-meio-campista à administração, por um valor estimado em 60 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões na cotação atual), incluindo valor fixo e variáveis.

A alegação de Deco é de que sua honra foi atacada, e uma queixa foi apresentada de forma pessoal, sem envolver o jurídico ou a gestão blaugrana. Font, através das redes sociais do grupo "Sí al futur", do qual é participante, negou ter recebido a notificação da Justiça.

continua após a publicidade

🐅 Vitor Roque não se adaptou ao Barcelona

A chegada de Vitor Roque gerou grande expectativa pelo nível apresentado em sua jornada no Athletico-PR. Entretanto, o atacante não foi aproveitado por Xavi, recebendo apenas 353 minutos em toda a temporada, e marcando dois gols no período. Para a temporada atual, a direção escolheu manter seus direitos, mas o emprestou ao Real Betis para ganhar minutos e rodagem, a fim de facilitar a adaptação ao ritmo do futebol espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Desde que chegou à Andaluzia, Roque apresentou um bom nível de jogo. São sete gols e duas assistências em 30 partidas, totalizando 1.632 minutos, quase o quíntuplo do que atuou na Catalunha. Seu nome foi ligado ao Palmeiras nas últimas semanas, devido ao pedido incessante do técnico Abel Ferreira pela contratação de um camisa 9 de ofício, mas até o momento, as tratativas não avançaram, devido ao desejo do jogador em seguir no Velho Continente.