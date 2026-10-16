Ceará x Juventude: onde assistir, horário e escalações
Ceará x Juventude: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Ceará e Juventude se enfrentam nesta 17 de outubro, às 16h30 no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de Disney +, ESPN, GOAT, Rede TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Ceará vem de derrota por 1 a 0 diante do Botafogo-SP, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores, o time conquistou vitórias contra Criciúma por 1 a 0 e Avaí por 1 a 0, ambos pelo mesmo campeonato.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 17 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
O Juventude vem de empate por 2 a 2 contra o São Bernardo, pelo Brasileirão Série B 2026. Antes disso, venceu a Ponte Preta por 2 a 0 e o Operário-PR por 3 a 0, também pelo mesmo campeonato.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 17 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
- 📺 Onde assistir: Disney +, ESPN, GOAT, Rede TV
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Sánchez, Luiz Otávio, Luizão e Júlio César; João Gabriel, Zanocelo e Matheus Araújo; Melk, Enzo e Saulo Mineiro.
Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Marcos Paulo, Messias, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Raí Ramos, Gabriel Pires e Raí Silva; Marcos Paulo MP, Alisson Safira e Fábio Lima.
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