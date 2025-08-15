menu hamburguer
Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 20ª rodada

Onde assistir Ceará x RB Bragantino (Foto: arte/Lance!)
imagem cameraCeará e RB Bragantino se enfrentam na Arena Castelão (Foto: Arte/Lance!)
Dia 15/08/2025
Ceará e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Ceará vem de derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão. O Vovô saiu na frente, mas sofreu a virada dos paulistas em dois lances rápidos. O Bragantino, por sua vez, recebeu o Internacional na mesma rodada e perdeu por 3 a 1.

Ficha do jogo

CEA
Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
20ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir
O Alvinegro é o 12º colocado na tabela do torneio, com 22 pontos. O Massa Bruta está em oitavo lugar, tendo 27 pontos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Ceará e RB Bragantino já se enfrentaram 23 vezes na história, com equilíbro no retrospecto: são sete vitórias para cada lado e nove empates.

Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Vovô, que soma cinco triunfos. O RB Bragantino obteve três, com duas igualdades em tal histórico.

Partida entre RB Bragantino e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
➡️ Ingressos de Ceará x RB Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Ceará x RB Bragantino

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X RB BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Aylon). Técnico: Léo Condé.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Fabinho e John John; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

