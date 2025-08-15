Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 20ª rodada
Ceará e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
O Ceará vem de derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão. O Vovô saiu na frente, mas sofreu a virada dos paulistas em dois lances rápidos. O Bragantino, por sua vez, recebeu o Internacional na mesma rodada e perdeu por 3 a 1.
Ficha do jogo
O Alvinegro é o 12º colocado na tabela do torneio, com 22 pontos. O Massa Bruta está em oitavo lugar, tendo 27 pontos.
Histórico do confronto
Ceará e RB Bragantino já se enfrentaram 23 vezes na história, com equilíbro no retrospecto: são sete vitórias para cada lado e nove empates.
Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Vovô, que soma cinco triunfos. O RB Bragantino obteve três, com duas igualdades em tal histórico.
Confira as informações do jogo entre Ceará x RB Bragantino
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X RB BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 20ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Aylon). Técnico: Léo Condé.
RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Fabinho e John John; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.
