As equipes Sub-20 de Ceará x Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste da categoria, terá transmissão do LANCE!. ➡️ Acompanhe clicando aqui.

O Bahia derrotou o Vitória na semifinal por 3 a 1, em Feira de Santana, com gols de Roger (2) e Kauê Furquim, e confirmou presença na disputa pela taça. Já o Ceará garantiu vaga ao superar o Fortaleza nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols, no Estádio Presidente Vargas.

Ficha do jogo CEA BAH Final 1º Jogo Copa do Nordeste Sub-20 Data e Hora quarta-feira (10), às 19h (horário de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Onde assistir LANCE!

Enquanto o Tricolor de Aço busca seu segundo título da categoria, tendo sido campeão em 2001, o Vovô tenta conquistar a taça pela primeira vez.

Histórico e expectativas

A Copa do Nordeste Sub‑20 foi realizada pela primeira vez em 2001 e teve interrupções até sua consolidação em 2015. O Vitória é o maior campeão da história com seis títulos. Fortaleza, Bahia, Sport, Náutico e Coruripe também já levantaram a taça. A competição já revelou nomes importantes que seguiram carreira em grandes clubes brasileiros e internacionais.

Com o retorno em 2025 da Copa do Nordeste Sub-20, a expectativa é de que novos talentos despontem e movimentem o mercado da base. A estrutura do torneio, a tradição dos clubes envolvidos e a visibilidade nacional contribuem para a relevância da competição. A edição atual promete disputas intensas, estádios cheios e uma nova geração de promessas nordestinas em campo.

Realizada com 16 equipes, a Copa do Nordeste Sub-20 reúne campeões e vices estaduais da categoria Sub‑20. O torneio é uma das vitrines mais importantes para a revelação de novos talentos do futebol brasileiro. Além do aspecto técnico, o Nordestão de base carrega consigo o prestígio regional que mobiliza torcedores, olheiros e dirigentes.

Ceará é o mandante do confronto (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)

O formato é dinâmico e envolve uma primeira fase com quatro grupos, seguida por confrontos eliminatórios diretos em quartas de final e semifinal. A final será disputada em dois jogos, em sistema de ida e volta. Com partidas únicas até a decisão, a competição exige performance máxima desde os primeiros jogos.

Confira as informações do jogo entre Ceará x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X BAHIA

COPA DO NORDESTE SUB-20 - FINAL

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de setembro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Lance!

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Não confirmado.

🚩 Assistentes: Não confirmado.

🖥️ VAR: Não confirmado.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Gustavo Martins; Uchella, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Brian Souza; Riquelme, Rian Patric, João Gabriel e Guilherme; Melk e Giulio; Técnico: Alison Henry.

BAHIA: Victor; Roger Ruan, Gerald, Daniel e Alex; Wendel, David Martins, Carioca e Roger; João Andrade e Dell; Técnico: Leonardo Galbes.