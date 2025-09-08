Com decisão de Copa do Brasil, Bahia pode viver semana histórica

O Bahia está a um passo de viver uma semana histórica. Depois do pentacampeonato da Copa do Nordeste no último sábado, o primeiro time a atingir tal feito, a equipe comandada por Rogério Ceni pode colocar a cereja do bolo desta temporada de sucesso com a classificação inédita para as semifinais da Copa do Brasil.

Com vantagem após vencer o primeiro jogo das quartas de final contra o Fluminense por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, o Tricolor pode até empatar nesta quarta-feira para avançar. Vale lembrar que a bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã.

— Se a gente não jogar no nosso limite, no nosso máximo, não vai ter chance. Jogar lá sem intensidade não vai ter chance. Se a gente quiser jogar a semifinal vai ter que entregar a intensidade máxima de todos. Por isso equilibramos isso nas finais. Uma pena Ademir e Pulga estarem lesionados neste momento, ajudariam muito. Mas poupamos Ramos, demos ritmo para Gilberto e Michel Araujo. Acho que é isso, tentar equilibrar os minutos de quem estava muito cansado, descansar e voltar com tudo para tentar uma classificação que seria uma cereja no ano do Bahia — destacou.

Tudo isso em um 2025 especial para o Bahia, que foi campeão estadual contra o rival Vitória, voltou a disputar Libertadores depois de 36 anos e se mantém na parte de cima da tabela do Brasileirão durante todo o campeonato.

Jogadores do Bahia levantam a taça da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Bahia tenta feito inédito

Muito mais do que se manter vivo em busca do título nacional mais relevante da equipe desde 1988, a classificação para as semifinais da Copa do Brasil também iria representar um feito inédito para o Bahia, que está nas quartas pela décima vez e nunca conseguiu passar desta fase.

Esse, inclusive, é o terceiro ano seguido em que o Bahia chega às quartas de final, com o objetivo de mudar o padrão das temporadas anteriores, quando acabou eliminado no segundo jogo para Grêmio e Flamengo, respectivamente. Em ambas as disputas, o Tricolor perdeu o jogo de ida, diferente do que já aconteceu neste ano, com a vitória no primeiro jogo.

Todas as temporadas em que o Bahia chegou às quartas da Copa do Brasil:

1989: Grêmio ❌

1990: Flamengo ❌

1999: Juventude ❌

2002: Atlético-MG ❌

2012: Grêmio ❌

2018: Palmeiras ❌

2019: Grêmio ❌

2023: Grêmio ❌

2024: Flamengo ❌

2025: Fluminense 🔄

Quem passar desse confronto entre Bahia e Fluminense enfrenta Vasco ou Botafogo nas semifinais e ainda embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.