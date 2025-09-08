Ceará define logística de treinos para jogo contra o Vasco

O Ceará definiu a logística da atual semana, que será livre para treinos. Após folga nesta segunda-feira (8), o elenco retornará às atividades na tarde desta terça-feira (9). A equipe voltará a campo no próximo domingo (14), fora de casa, diante do Vasco.

Serão cinco dias de treinos, iniciando na terça e finalizando na manhã de sábado. Horas depois, pela tarde, a delegação alvinegra embarcará rumo ao Rio de Janeiro (RJ). A partida em São Januário, pelo Brasileirão, terá início às 20h30 (de Brasília) do domingo.

As semanas livres, em razão da Data Fifa, reduziram os desfalques do Vovô. O meia Lourenço, ausência diante do Juventude, voltou a treinar com o grupo após se recuperar de virose. O atacante Fernandinho, que estava machucado, também retornou.

Já o lateral-esquerdo Matheus Bahia iniciou na semana passada o período de transição. O defensor estava com um trauma no joelho esquerdo, sofrido na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras. A ideia do departamento médico é ter o atleta treinando com o grupo nesta semana.

O zagueiro Luiz Otávio e o lateral-direito Rafael Ramos, por outro lado, seguem no DM conforme as últimas atualizações do clube.

Posição do Ceará no Brasileirão

O clube de Porangabuçu está em 11º lugar na Série A, com 26 pontos conquistados em 21 jogos. A distância atual para o Z4 é de quatro pontos.

O time tentará uma recuperação diante do Vasco, já que vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude. O Vovô segue com o objetivo de brigar pela permanência neste Brasileirão.