Carajás-PA e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP). O confronto, válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão da CazéTV, no YouTube.

O Alvinegro está na liderança do Grupo 6 da competição, com três pontos. Olímpico-ES e Grêmio Prudente-SP completam a chave, que terá dois classificados para o mata-mata.

O Ceará enfrentará o Grêmio Prudente na última rodada da competição. O Carajás, por sua vez, jogará contra o Olímpico.

Ceará na Copinha 2026

30 jogadores foram relacionados pelo Ceará para a Copinha. Dez nomes foram cortados em relação à lista inicial de inscritos para o torneio.

O Vovô está sendo comandado por Mateus Oliveira, que tem o apoio de Marcelo Galdino como auxiliar técnico, Floriano Peixoto como preparador físico e Rafael Ferreira como preparador de goleiros.

Na estreia, o time cearense venceu o Olímpico-ES por 2 a 0. Um gol contra de Thelo abriu o placar e, nos acréscimos do 2º tempo, José Antônio fechou a conta.

Um triunfo nesta terça-feira garante a ida do Alvinegro para a fase de mata-mata. Em 2025, o Vovô foi eliminado pelo Vasco na terceira fase.

Confira as informações do jogo entre Carajás x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

CARAJÁS X CEARÁ

COPINHA - 2ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jean Maicon Colombo (SP)

🚩 Assistentes: William Barbosa Nascimento (SP) e Fabrício dos Santos Barbosa (SP)