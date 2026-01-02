Lateral se despede do Ceará e volta a clube de Portugal

O lateral-direito Fabiano Souza, que estava no Ceará, despediu-se do clube após o fim de seu empréstimo. Tendo contrato com o Moreirense-POR, o jogador falou a respeito da saída nas redes sociais.

Fabiano chegou ao Vovô em janeiro de 2025. Foram 48 jogos na temporada, com duas assistências. Apesar do interesse alvinegro, a compra ficou inviável sob o ponto de vista financeiro após o rebaixamento para a Série B.

— Gratidão imensa da experiência de jogar pela primeira vez por um clube profissional no país que nasci e em uma Série A, que com certeza é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Obrigado Ceará SC, você é um clube gigante com uma torcida incrível e apaixonada - escreveu o atleta nas redes sociais.

O setor das laterais vem passando por mudanças no clube. Na direita, o reforço Alex Silva juntou-se a Rafael Ramos como opção no elenco. O meio-campista Dieguinho também é uma alternativa.

Pela esquerda, Matheus Bahia e Nicolas deixaram o Ceará. Nenhuma contratação foi anunciada até agora, mas há um acordo pela compra de Fernando, do Athletico-PR.

Novidades na reapresentação do Ceará

Reformulando grande parte do seu elenco, o Ceará anunciou, até agora, dois reforços para 2026. O primeiro foi o lateral-direito Alex Silva e o segundo foi o meia-atacante Juan Alano. Ambos estiveram no CT de Porangabuçu nesta sexta-feira (2).

Substituto de Léo Condé no cargo, Mozart também fez seu primeiro trabalho na sede alvinegra. A apresentação oficial do técnico está marcada para a próxima segunda-feira (5).