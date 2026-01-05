Mozart é apresentado pelo Ceará e cita estilo de jogo: 'Imposição'

Mozart, técnico do Ceará, foi apresentado pelo clube na tarde desta segunda-feira (5). O profissional falou sobre seu estilo de jogo e avaliou o desafio de comandar o Alvinegro na busca pelo retorno à Série A.

— Uma equipe precisa saber fazer tudo. Eu treino tudo o que tem que treinar dentro de um jogo. Se nós pudermos ganhar com 70% do controle, melhor ainda. Mas vai ter momentos, um dia que o adversário estará melhor, que eu quero ganhar igual. E aí, como é que eu vou ganhar? Talvez transitando, em uma bola parada, enfim. Uma equipe de futebol precisa estar preparada para tudo e para todos os momentos. É nisso que eu acredito - disse Mozart.

— Mas assim, reforçando com as características que temos aqui, podemos ter uma imposição importante sobre os adversários. É dessa forma que nós vamos treinar. Porém abrindo o parênteses de que vai ter momento em que o resultado vai ser muito mais importante do que o desempenho - concluiu o treinador.

Mozart, técnico do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Mozart assinou contrato com o Vovô até o fim da temporada. Com a Série B iniciando em março, o calendário terá também o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Novidades no Ceará

Reformulando grande parte do seu elenco, o Ceará anunciou, até agora, dois reforços para 2026. O primeiro foi o lateral-direito Alex Silva e o segundo foi o meia-atacante Juan Alano. Ambos estiveram no CT de Porangabuçu na sexta-feira (2).

O time também já fechou com o lateral-esquerdo Fernando e deve anunciar em breve a permanência do meio-campista Vinicius Zanocelo, que estava emprestado pelo Santos.