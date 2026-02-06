Arsenal x Sunderland: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Arsenal e Sunderland se enfrentam neste sábado (7), às 12h (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Emirates Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Arsenal segue firme em sua excelente temporada, liderando a Premier League, classificado em primeiro lugar geral na Champions League e garantido na final da Copa da Liga Inglesa. Nas últimas 16 partidas disputadas, a equipe sofreu apenas uma derrota, mantendo-se forte na briga pelo título inglês.
O Sunderland também vive uma ótima temporada em seu retorno à elite do futebol inglês. Após um início surpreendente, figurando entre as primeiras posições da Premier League, a equipe passou por um período de oscilações, com alguns tropeços ao longo da campanha.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Sunderland
25ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro às 12h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Samuel Barrott
🚩 Assistentes: Ian Hussin, Wade Smith e Farai Hallam (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Havertz, Gyökeres (Gabriel Martinelli) e Trossard.
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Diarra, Le Fée, Hume e Talbi; Brobbey.
