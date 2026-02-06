Arsenal e Sunderland se enfrentam neste sábado (7), às 12h (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Emirates Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo ARS SUN 25ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 7 de fevereiro, às 12h (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Samuel Barrott Assistentes Ian Hussin, Wade Smith e Farai Hallam (quarto árbitro) Var Michael Salisbury (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR) Onde assistir

O Arsenal segue firme em sua excelente temporada, liderando a Premier League, classificado em primeiro lugar geral na Champions League e garantido na final da Copa da Liga Inglesa. Nas últimas 16 partidas disputadas, a equipe sofreu apenas uma derrota, mantendo-se forte na briga pelo título inglês.

continua após a publicidade

O Sunderland também vive uma ótima temporada em seu retorno à elite do futebol inglês. Após um início surpreendente, figurando entre as primeiras posições da Premier League, a equipe passou por um período de oscilações, com alguns tropeços ao longo da campanha.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 🆚 Sunderland

25ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro às 12h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Samuel Barrott

🚩 Assistentes: Ian Hussin, Wade Smith e Farai Hallam (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Havertz, Gyökeres (Gabriel Martinelli) e Trossard.

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Diarra, Le Fée, Hume e Talbi; Brobbey.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial