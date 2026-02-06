menu hamburguer
Onde Assistir

Confira horários e onde assistir à 16ª rodada da Superliga Masculina

Duelos acontecem entre sábado (7) e segunda-feira (9)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/02/2026
07:15
Praia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraPraia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/ Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Entre sábado (7) e segunda-feira (9), serão disputadas as partidas da 16º rodada da Superliga Masculina, a quinta do returno. Os duelos prometem bagunçar a tabela e, principalmente, a briga pelo G-8 da competição, que garante vaga nos playoffs. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

O Cruzeiro é o atual líder da Superliga, com 38 pontos somados. Logo atrás, vem o Praia Clube, com 35. Quem completa o "pódio", na terceira posição, é o Campinas, apenas dois pontos atrás do time mineiro.

Já a briga pelo meio da tabela promete fortes emoções. O time que fecha o G-8 é o Guarulhos, com 20 pontos. Porém, sua posição é ameaçada, já que o nono colocado Monte Carmelo tem a mesma pontuação.

Horários (de Brasília) e onde assistir

Sábado (7/02) - 16ª rodada

  • Cruzeiro x Goiás - 18h30 - VBTV
  • Suzano x Minas - 19h - Sportv 2 e VBTV
  • Campinas x Joinville - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Domingo (8/02) - 16ª rodada

  • JF Vôlei x Guarulhos - 18h - VBTV

Segunda-feira (9/02) - 16ª rodada

  • Monte Carmelo x São José - 19h - Sportv 2 e VBTV
  • Praia Clube x Sesi Bauru - 21h30 - Sportv 2 e VBTV
Goiás x Campinas na Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ Sanego Goiás Vôlei)
Goiás x Campinas na Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ Sanego Goiás Vôlei)

Confira a classificação atualizada da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Cruzeiro

38

15

12

Praia Clube

35

15

13

Campinas

33

15

11

Minas

27

15

8

Goiás

24

15

8

Suzano

24

15

8

Sesi Bauru

20

15

7

Guarulhos

20

15

7

Monte Carmelo

20

15

7

10º

São José

14

15

4

11º

Joinville

13

15

4

12º

JF Vôlei

2

15

1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

  Matéria
