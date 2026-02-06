Confira horários e onde assistir à 16ª rodada da Superliga Masculina
Duelos acontecem entre sábado (7) e segunda-feira (9)
Entre sábado (7) e segunda-feira (9), serão disputadas as partidas da 16º rodada da Superliga Masculina, a quinta do returno. Os duelos prometem bagunçar a tabela e, principalmente, a briga pelo G-8 da competição, que garante vaga nos playoffs. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!
O Cruzeiro é o atual líder da Superliga, com 38 pontos somados. Logo atrás, vem o Praia Clube, com 35. Quem completa o "pódio", na terceira posição, é o Campinas, apenas dois pontos atrás do time mineiro.
Já a briga pelo meio da tabela promete fortes emoções. O time que fecha o G-8 é o Guarulhos, com 20 pontos. Porém, sua posição é ameaçada, já que o nono colocado Monte Carmelo tem a mesma pontuação.
Horários (de Brasília) e onde assistir
Sábado (7/02) - 16ª rodada
- Cruzeiro x Goiás - 18h30 - VBTV
- Suzano x Minas - 19h - Sportv 2 e VBTV
- Campinas x Joinville - 21h30 - Sportv 2 e VBTV
Domingo (8/02) - 16ª rodada
- JF Vôlei x Guarulhos - 18h - VBTV
Segunda-feira (9/02) - 16ª rodada
- Monte Carmelo x São José - 19h - Sportv 2 e VBTV
- Praia Clube x Sesi Bauru - 21h30 - Sportv 2 e VBTV
Confira a classificação atualizada da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Cruzeiro
38
15
12
2º
Praia Clube
35
15
13
3º
Campinas
33
15
11
4º
Minas
27
15
8
5º
Goiás
24
15
8
6º
Suzano
24
15
8
7º
Sesi Bauru
20
15
7
8º
Guarulhos
20
15
7
9º
Monte Carmelo
20
15
7
10º
São José
14
15
4
11º
Joinville
13
15
4
12º
JF Vôlei
2
15
1
Tudo sobre
