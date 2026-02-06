Confira horários e onde assistir à 16ª rodada da Superliga Masculina

Entre sábado (7) e segunda-feira (9), serão disputadas as partidas da 16º rodada da Superliga Masculina, a quinta do returno. Os duelos prometem bagunçar a tabela e, principalmente, a briga pelo G-8 da competição, que garante vaga nos playoffs. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

O Cruzeiro é o atual líder da Superliga, com 38 pontos somados. Logo atrás, vem o Praia Clube, com 35. Quem completa o "pódio", na terceira posição, é o Campinas, apenas dois pontos atrás do time mineiro.

Já a briga pelo meio da tabela promete fortes emoções. O time que fecha o G-8 é o Guarulhos, com 20 pontos. Porém, sua posição é ameaçada, já que o nono colocado Monte Carmelo tem a mesma pontuação.

Horários (de Brasília) e onde assistir

Sábado (7/02) - 16ª rodada

Cruzeiro x Goiás - 18h30 - VBTV

Suzano x Minas - 19h - Sportv 2 e VBTV

Campinas x Joinville - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Domingo (8/02) - 16ª rodada

JF Vôlei x Guarulhos - 18h - VBTV

Segunda-feira (9/02) - 16ª rodada

Monte Carmelo x São José - 19h - Sportv 2 e VBTV

Praia Clube x Sesi Bauru - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Goiás x Campinas na Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ Sanego Goiás Vôlei)

Confira a classificação atualizada da Superliga Masculina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Cruzeiro 38 15 12 2º Praia Clube 35 15 13 3º Campinas 33 15 11 4º Minas 27 15 8 5º Goiás 24 15 8 6º Suzano 24 15 8 7º Sesi Bauru 20 15 7 8º Guarulhos 20 15 7 9º Monte Carmelo 20 15 7 10º São José 14 15 4 11º Joinville 13 15 4 12º JF Vôlei 2 15 1

