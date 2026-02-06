Wolves x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 25ª rodada
Wolves e Chelsea se enfrentam neste sábado (7), às 12h (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Wolverhampton não vive uma fase positiva e ocupa a última colocação do Campeonato Inglês. A equipe soma 18 derrotas, cinco empates e apenas uma vitória, o que evidencia claras dificuldades, sobretudo no setor defensivo. Nas últimas cinco partidas, conseguiu uma goleada por 6 x 1 sobre o Shrewsbury Town, mas o resultado isolado não foi suficiente para elevar o nível de confiança ou mudar o cenário do clube na Premier League.
O Chelsea se encontra na quinta posição da tabela e, em caso de vitória, poderá assumir a quarta colocação do torneio, ocupando o lugar do Manchester United. A equipe perdeu o último jogo contra o Arsenal, mas antes disso venceu West Ham, Napoli, Crystal Palace e Pafos, demonstrando bom desempenho recente.
Tudo sobre o jogo entre Wolves e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Wolverhampton 🆚 Chelsea
25ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro às 12h (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Neil Davies, Steven Meredith e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
José Sá; Mosquera, Agbadou e Santiago Bueno; Tchatchoua, João Gomes, André, Mané e Hugo Bueno; Hwang e Arokodare.
Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Sánchez; Reece James, Chalobah, Fofana e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Palmer e Garnacho; João Pedro.
