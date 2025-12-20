Quem é o brasileiro maior pontuador do Mundial de Clubes?

Dos três times brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, apenas um avançou às semifinais, que acontecem neste sábado, em Belém. E é justamente do Campinas/Vôlei Renata o maior pontuador do torneio até aqui, Adriano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Veja imagens da derrota do Praia Clube no Mundial

Mineiro de Ituiutaba, o camisa 6 da equipe, de 2 metros de altura, tem 23 anos, faz parte da seleção brasileira e soma alguns títulos na carreira. Entre eles, o tetracampeonato paulista pelo Campinas (em 2021, 2022, 2024 e 2025). Adriano também foi eleito o melhor ponteiro da Superliga em 2020/2021 e em 2023/2024.

continua após a publicidade

Pela seleção, Adriano conquistou bronze da VNL em 2025. Há dois anos, o ponteiro fez parte da seleção que levou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile.

Esse ano, o ponteiro fez parte da conquista da medalha de bronze da VNL. Seu primeiro título pela seleção principal foi o Sul-Americano de 2021.

continua após a publicidade

Campinas busca vaga na final do Mundial

Nas três primeiras partidas do Mundial de Clubes, Adriano fez 50 pontos, um a mais que Russell, do time polonês (e também semifinalista) Zawiercie.

Abaixo, os principais pontuadores do Mundial:

Neste sábado, às 18h30 (de Brasília), o Campinas busca a vaga à final do Mundial contra o Perugia, da Itália.



Companheiro de equipe de Adriano, Judson espera contar com o apoio das arquibancadas:

- A gente só tem que agradecer todo mundo aqui de Belém, já tivemos a oportunidade de jogar uma partida da Superliga aqui e o Ginásio lotou. Esperamos que, para os próximos jogos, a torcida venha nos ajudar, eles fazem muita diferença, todos nos receberam muito bem e é sempre muito legal jogar aqui.

O vencedor da semifinal entre Campinas e Perugia decide, no domingo, o título contra Zawiercie ou Osaka, do Japão.

O ponteiro Adriano, do Campinas/Vôlei Renata, em ação no Mundial de Clubes Masculino (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)





