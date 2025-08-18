Resumão do Pan Júnior: atletismo e tênis de mesa impulsionam Brasil

PARAGUAI - Líder absoluto no quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, o Brasil contou com medalhas no atletismo e tênis de mesa para ampliar a vantagem. Nesta segunda-feira (18), o país alcançou as 124 medalhas, sendo 58 ouros, 28 pratas e 38 bronzes.

Com o resultado, o país se aproxima de igualar a marca de medalhas de ouro na primeira edição do Pan Júnior, Cali 2021. Na ocasião, o Brasil terminou o evento com um total de 164 medalhas, sendo 59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes.

Primeiros ouros do tênis de mesa

A seleção brasileira de tênis de mesa inaugurou o lugar mais alto do pódio no torneio de duplas. No início da tarde, Felipe Doti e Leonardo Iizuka foram campeões ao superar os norte-americanos Nandan Naresh e Victor Ying Xie por 3 a 0 na decisão. Beatriz Fiore e Karina Shiray levaram a melhor sobre Edmarie Leon e Kristal Melendez, de Porto Rico, por 3 a 2, e também conquistaram o ouro.

Leonardo Iizuka teve um dia mais longo de competições, já que chegou à final do torneio de simples. Na noite desta segunda (18), poucos minutos após vencer partida muito intensa contra o dominicano Ramón Vila por 4 a 3, o brasileiro reencontrou Nandan Naresh na decisão, mas acabou superado por 4 a 2 e ficou com a medalha de prata.

Beatriz Fiore e Karina Shiray foram campeãs em dupla (Foto: Miriam Jeske/COB)

Estreia do atletismo

No primeiro dia de disputas do atletismo, um dos esportes mais prestigiados do programa olímpico, o Brasil subiu ao pódio três vezes. O primeiro foi Thiago Lacerda, do lançamento de dardo, que atingiu marca de 69.77m na primeira tentativa e levou a medalha de bronze. Lars Flaming, do Paraguai, e Leikel Cabrera, de Cuba, foram ouro e prata.

Maria Eduarda Bastos, do lançamento de disco, também conquistou uma medalha de bronze. A brasileira lançou para 53.21m e foi superada apenas pela cubana Alejandra Mesa e pela colombiana Ottaynes Febres. O encerramento do dia veio com ouro no revezamento 4x100m misto. Jadson de Lima, Bianca de Almeida, Elias dos Santos e Júlia Ribeiro formaram o time campeão, que encerrou a prova 3m19s98.

O Brasil ainda teve uma quebra de recorde júnior com Matheus Lima, um dos principais nomes da seleção, nos 400m com barreira. Na semifinal, o atleta terminou a prova em 48s23, superando a marca anterior, de 50s91, registrada em Cali. Garantido na decisão, o brasileiro disputa medalhas nesta terça-feira (19).

