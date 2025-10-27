menu hamburguer
Onde Assistir

Calderano e Takahashi estreiam no WTT de Montpellier: horário e onde assistir

O carioca já venceu seu advesário da estreia nesta temporada

Lance!
São Paulo
Dia 27/10/2025
11:26
Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)
imagem cameraHugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)
Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam nesta terça-feira (28) no WTT Champions de Montpellier, na França. As partidas terão transmissão da Cazétv e do próprio canal da WTT, no Youtube.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Hugo Calderano enfrentará o norte-americano Kanak Jha na quarta (29), pela primeira rodada do torneio, às 15h40 (de Brasília). Já no feminino, Bruna Takahashi joga terça (28) contra a sul-coreana Lee Eunhye, por volta das 17h25 (de Brasília).

Calderano é, atualmente, o número 3 do ranking mundial da WTT, enquanto seu adversário ocupa o 24º lugar. A larga diferença pode ser vista como fator "positivo" também para Takahashi (18ª colocada) em seu duelo contra Lee, que está na 39ª posição.

Não é a primeira vez que Calderano encara Jha na temporada de 2025. Foi dele, inclusive, que o brasileiro venceu na final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa no dia 15 de outubro. Na ocasião, o norte-americano viu o rival conquistar o sexto título na competição.

Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)
Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)

➡️ Bruna Takahashi sobe no ranking do tênis de mesa e garante marco

O que é o WTT de Montpellier?

O WTT Champions de Montpellier compõe a segunda série de mais prestígio no circuito mundial de tênis de mesa, atrás apenas dos "Smashes". Essa competição acontece entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Montpellier, na França, e contará com cerca de 29 dos melhores atletas do raking.

Diferentemente dos últimos torneios, que os brasileiros participaram, o WTT de Montpellier reúne alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial em apenas disputas individuais, no masculino e feminino. O torneio é disputado em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.

Até as quartas de final, os confrontos são realizados em partidas melhor de cinco sets. A partir das semifinais, o formato muda, e os jogos passam a ser disputados em melhor de sete sets.

