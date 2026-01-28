Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela primeira rodada nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, por streaming. Clique aqui para assistir a Botafogo x Cruzeiro!
Relacionadas
➡️ Como os pontos corridos transformaram o Brasileirão em modelo de sucesso
Ainda em início de novos trabalhos, as equipes chegam em momentos diferentes quanto às campanhas no estadual. O Glorioso, sob o comando de Martín Anselmi, tem classificação encaminhada para as quartas de final após boa vitória sobre o Bangu, enquanto a Raposa, do técnico Tite, vive instabilidade e chega após derrota no clássico com o Galo.
Ficha do jogo
A arbitragem da partida será de responsabilidade de Matheus Candançan (SP), auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB). O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Histórico recente
O Cruzeiro não sabe o que é perder para o Botafogo desde o Brasileirão de 2016, quando o Alvinegro foi ao Mineirão e venceu por 2 a 0 com gols de Camilo e Canales. Desde então, foram seis vitórias da Raposa e nove empates.
No último confronto, a equipe mineira abriu 2 a 0 com Christian e Matheus Pereira, mas Marçal e Alex Telles — aos 50 do segundo tempo — deixaram tudo igual.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Aposte nas partidas do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja mais sobre Botafogo x Cruzeiro
✅Ficha técnica
BOTAFOGO X CRUZEIRO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Tite.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias