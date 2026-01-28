menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela primeira rodada nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
15:00
Botafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBotafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, por streaming. Clique aqui para assistir a Botafogo x Cruzeiro!

Ainda em início de novos trabalhos, as equipes chegam em momentos diferentes quanto às campanhas no estadual. O Glorioso, sob o comando de Martín Anselmi, tem classificação encaminhada para as quartas de final após boa vitória sobre o Bangu, enquanto a Raposa, do técnico Tite, vive instabilidade e chega após derrota no clássico com o Galo.

Ficha do jogo

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Cruzeiro-escudo-onde-assistir
CRU
1ª RODADA
CAMPEONATO BRASILEIRO
Data e Hora
quinta-feira, 29 de janeiro, às 21h30
Local
Estádio Nilton Santos
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

A arbitragem da partida será de responsabilidade de Matheus Candançan (SP), auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB). O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Histórico recente

O Cruzeiro não sabe o que é perder para o Botafogo desde o Brasileirão de 2016, quando o Alvinegro foi ao Mineirão e venceu por 2 a 0 com gols de Camilo e Canales. Desde então, foram seis vitórias da Raposa e nove empates.

No último confronto, a equipe mineira abriu 2 a 0 com Christian e Matheus Pereira, mas Marçal e Alex Telles — aos 50 do segundo tempo — deixaram tudo igual.

Botafogo e Cruzeiro empataram por 2 a 2 no último duelo (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅Ficha técnica
BOTAFOGO X CRUZEIRO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Tite.

